Học cách "sống cùng nhau"

Buổi tối, khi nhiều người vừa kết thúc một ngày làm việc, tôi thường có thói quen mở điện thoại, lướt qua nhóm cư dân của tòa nhà E. Gần như tối nào cũng vậy, nhóm lại “nóng” lên với những tin nhắn than phiền. Ở tầng dưới, nhiều căn hộ gần như đêm nào cũng phải chịu những âm thanh dồn dập từ phía trên: Tiếng kéo ghế, bước chân chạy rầm rập trên sàn. Xen vào đó là tiếng khoan đục tường vang lên vào những thời điểm mà ai cũng cần được yên tĩnh. Thậm chí, nhiều người nuôi chó, mèo không nhốt lại, thả chúng đi vệ sinh lung tung ngay ở lối đi lại mà không dọn. Nhiều người bức xúc đã góp ý nhưng đâu rồi cũng vào đó.

Không chỉ tiếng ồn, chuyện xả rác từ trên cao cũng khiến nhiều cư dân bức xúc. Ban công của nhiều căn hộ thường xuyên xuất hiện những thứ “từ trên trời rơi xuống” như hộp mì ăn dở, vỏ sữa, thậm chí cả tàn thuốc. Nhiều tầng thấp, có hôm, quần áo vừa giặt, phơi chưa kịp khô đã bị vấy bẩn, buộc phải giặt lại từ đầu.

Những chuyện này thường không chỉ xảy ra một lần, mà lặp đi lặp lại, khiến cảm giác khó chịu âm thầm tích tụ theo thời gian, từ bực bội thành căng thẳng, thậm chí dẫn đến tranh cãi. Có người chọn im lặng để tránh va chạm, hoặc góp ý riêng, trao đổi trực tiếp trước khi đưa ra tập thể.

Ngược lại, không ít trường hợp cư dân chọn cách đăng thẳng lên nhóm chung, kèm hình ảnh, video cùng những lời chỉ trích gay gắt, thậm chí nhờ đến sự can thiệp của lực lượng chức năng. Từ những va chạm nhỏ trong sinh hoạt, không khí chung vì thế dần trở nên nặng nề hơn. Điều này đã đặt ra vấn đề về việc hình thành văn hóa chung cư, văn hóa ứng xử cho mỗi cư dân sống tại các chung cư.

Thực tế, hầu hết các chung cư đều có nội quy khá rõ ràng về tiếng ồn, vệ sinh hay nuôi thú cưng. Ban quản lý chung cư cũng đã lắp đặt hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, từ trên cao, việc xác định chính xác các trường hợp vi phạm vẫn gặp nhiều khó khăn. Những hành vi thiếu ý thức vì vậy không phải lúc nào cũng được ghi nhận đầy đủ. Ngay cả khi xác định được căn hộ vi phạm, Ban quản lý chủ yếu chỉ dừng ở mức nhắc nhở, chưa thể xử phạt.

Nhiều ý kiến cho rằng, để chung cư yên ổn, không thể chỉ trông chờ vào quy định hành chính. Quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi cư dân. Khi mọi người cùng giữ gìn không gian sống, Ban quản lý mới thực sự là điểm tựa, thay vì chỉ xuất hiện khi mâu thuẫn đã vượt quá giới hạn.

Một chung cư đáng sống không phải là nơi không có mâu thuẫn, mà là nơi mọi người biết cách xử lý mâu thuẫn. Ở những khu nhà có sự kết nối giữa cư dân, khi xảy ra vấn đề, việc trao đổi thường nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Chỉ một cái gõ cửa chừng mực cũng đã khác xa với những cú đập cửa đầy thách thức. Một lời nhắn nhờ Ban quản lý hỗ trợ nhẹ nhàng cũng khác hẳn với việc đứng chờ trước cửa nhà người khác để “nói cho ra lẽ”. Suy cho cùng, cách mỗi người lựa chọn ứng xử cũng chính là cách định hình chất lượng cuộc sống trong chính nơi mình ở.