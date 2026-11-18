Nhiều nhà văn hóa được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Khoảng trống nhà văn hóa

Phường Thuận Hóa có 30 tổ dân phố nhưng chỉ 6 nhà văn hóa. Địa phương phải sử dụng phòng họp tại số 26 Lê Lợi và mượn thêm địa điểm ở số 24 Lê Lợi để tổ chức các cuộc họp đông người. Tuy nhiên, các địa điểm này nằm trong quy hoạch, dự kiến thu hồi, khiến việc bố trí nơi sinh hoạt trong thời gian tới càng thêm khó khăn.

Tổ dân phố 9, phường Thuận Hóa hiện có 470 hộ dân nhưng chưa có nhà văn hóa riêng. Bà Trần Thị Quỳnh Như, Tổ trưởng tổ dân phố 9 cho biết, những cuộc họp đại diện hộ gia đình thường thu hút hàng trăm người tham dự, trong khi phòng họp hiện chỉ đáp ứng khoảng 150 chỗ ngồi. Vì vậy, mỗi khi tổ chức các hoạt động chung, Ban điều hành tổ dân phố lại phải tìm kiếm, mượn địa điểm phù hợp. Việc thiếu một không gian sinh hoạt ổn định, đủ diện tích và trang thiết bị đang là nỗi trăn trở của người dân địa phương.

Tình trạng thiếu nhà văn hóa cũng diễn ra tại tổ dân phố 4, phường An Cựu. Sau sáp nhập, địa bàn hiện có hơn 500 hộ với trên 2.000 nhân khẩu nhưng vẫn chưa có nhà văn hóa. Mỗi khi tổ chức hội họp, Ban điều hành tổ dân phố phải mượn nhà người dân hoặc trường học làm địa điểm. Việc phụ thuộc vào các địa điểm mượn không chỉ gây bất tiện trong tổ chức mà còn khó chủ động về thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công việc chung.

Bà Lê Thị Nhạn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, phường An Cựu chia sẻ: “Trước khi sáp nhập, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa. Sau sáp nhập, nhu cầu về địa điểm sinh hoạt chung càng lớn hơn. Mỗi buổi họp chi bộ có hàng chục đảng viên tham dự, trong khi không gian nhà dân còn hạn chế nên việc bố trí chỗ ngồi không thuận tiện”.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP. Huế có 40 xã, phường với 1.105 thôn, tổ dân phố. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố hiện có 61 nhà văn hóa cấp xã, trong đó 32 nhà văn hóa đạt chuẩn. Ở cấp thôn, tổ dân phố, hệ thống nhà văn hóa cơ bản được hình thành và duy trì. Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Một số công trình được xây dựng từ lâu, diện tích chật hẹp, xuống cấp, thiếu trang thiết bị; chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, nhiều nhà văn hóa chủ yếu phục vụ hội họp, chưa phát huy hiệu quả trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và duy trì các câu lạc bộ tại địa phương. Quy mô, diện tích và điều kiện cơ sở vật chất giữa các địa bàn còn chưa đồng đều, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa cơ sở.

Cần đầu tư đồng bộ

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, các thôn, tổ dân phố kiến nghị thành phố và chính quyền địa phương quan tâm bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng nhà văn hóa phù hợp với quy mô dân cư. Ông Hồ Hoàng Tiến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 9, phường Thuận Hóa mong muốn thành phố sớm có giải pháp hỗ trợ địa phương, giúp người dân có địa điểm ổn định để tổ chức hội họp, giao lưu, học tập và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại khu dân cư.

Các địa phương cũng đang rà soát quỹ đất, cơ sở công cộng để bố trí địa điểm phù hợp. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, phường đã đưa nội dung đầu tư nhà văn hóa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu 100% tổ dân phố có nhà văn hóa.

Theo ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, cần quan tâm bố trí kinh phí thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư và duy trì hoạt động.

Ngành văn hóa cũng đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 8/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa, khu thể thao thôn, nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập. Các địa phương cần đưa chỉ tiêu phát triển văn hóa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn quy hoạch quỹ đất với đầu tư thiết chế văn hóa, bảo đảm diện tích, phòng chức năng và trang thiết bị theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường nguồn vốn ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa; ưu tiên hỗ trợ các địa bàn khó khăn. Việc đầu tư cần được thực hiện đồng bộ từ quy hoạch, cơ sở vật chất đến kinh phí và phương thức tổ chức hoạt động, bảo đảm các nhà văn hóa thực sự phát huy công năng, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa thường xuyên, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư.