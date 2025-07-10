Cách trả lời câu hỏi “Tại sao chúng tôi nên chọn bạn?” và điều nên tránh

Trả lời sao cho “đúng gu” nhà tuyển dụng?

Hiểu rõ nhà tuyển dụng cần gì

Trước khi nói về điểm mạnh của mình, bạn nên dành chút thời gian để hiểu xem nhà tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM… thực sự đang tìm kiếm điều gì. Nếu chỉ tập trung liệt kê những gì bạn có mà không biết họ cần gì thì rất dễ “lệch sóng” dù bạn giỏi đến đâu, câu trả lời cũng không tạo được ấn tượng. Ngược lại, nếu bạn nói trúng vào mối quan tâm của họ thì từng lời bạn nói sẽ trở nên thuyết phục hơn nhiều. Khi đó, họ sẽ nghĩ ngay: “Đây chính xác là người mình đang tìm!”. Hiểu được nhu cầu của nhà tuyển dụng chính là chìa khóa để bạn trả lời ngắn gọn mà vẫn ghi điểm.

Kết nối điểm mạnh của bạn với vị trí ứng tuyển

Khi nhà tuyển dụng hỏi “Tại sao chúng tôi nên chọn bạn?”, điều họ muốn nghe không phải là bạn giỏi bao nhiêu mà là bạn phù hợp với công việc đó như thế nào. Thế nên, nếu bạn biết cách kết nối điểm mạnh của mình với những yêu cầu cụ thể của vị trí ứng tuyển thì câu trả lời sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

Thay vì nói chung chung kiểu “Em có 3 năm kinh nghiệm, biết dùng Excel, làm việc nhóm tốt…” hãy cho họ thấy bạn từng dùng chính những điểm mạnh đó để giải quyết công việc ra sao như “Em có 3 năm làm việc ở vị trí tương tự, từng phụ trách những dự án như A và B. Em nghĩ kinh nghiệm đó giúp em bắt nhịp nhanh với công việc và đóng góp được ngay từ đầu”. Câu trả lời như vậy vừa cụ thể, vừa cho thấy bạn đã từng trải lại không khoe khoang.

Cho họ thấy bạn phù hợp không chỉ về chuyên môn

Chuyên môn giỏi là một phần, nhưng để “ở lại lâu dài” trong môi trường làm việc, nhà tuyển dụng còn quan tâm đến việc bạn có hợp với văn hoá công ty, cách làm việc của đội nhóm hay không. Có những người rất giỏi nhưng không thể hòa nhập hoặc làm việc chung hiệu quả – và đó là điều không ai muốn.

Vì vậy, khi trả lời câu hỏi “Tại sao chúng tôi nên chọn bạn?”, đừng chỉ nói về kỹ năng hay kinh nghiệm. Hãy cho họ thấy bạn là người biết lắng nghe, chủ động, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp hoặc có tinh thần học hỏi. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại tạo ra cảm giác “Đây là người mình có thể làm việc cùng lâu dài” và đó chính là điểm cộng rất lớn.

Những điều nên tránh khi trả lời

Có vài điều bạn nên tránh để không tự “đánh rớt” mình một cách đáng tiếc. Đầu tiên là trả lời quá chung chung kiểu như “Em chăm chỉ, học hỏi nhanh” – nghe thì đúng, nhưng ai đi phỏng vấn cũng nói vậy, không có gì nổi bật.

Thứ hai là nói quá lên hoặc khoe khoang kiểu “Em là người giỏi nhất trong nhóm” vì điều này dễ khiến bạn mất điểm vì thiếu khiêm tốn.

Và cuối cùng, đừng chỉ nói về lợi ích của bản thân, chẳng hạn như “Em muốn có công việc ổn định” hay “Em muốn học hỏi thêm”. Lí do là vì nhà tuyển dụng đang tìm người giúp họ giải quyết vấn đề, chứ không chỉ là người đang “cần việc”. Thay vào đó, hãy giữ sự chân thành, cụ thể và tập trung vào việc bạn có thể mang lại giá trị gì cho họ.

Câu hỏi “Tại sao chúng tôi nên chọn bạn?” tưởng đơn giản nhưng lại là lúc bạn cần thể hiện cả năng lực lẫn sự thấu hiểu. Hãy nói ít mà chất, chân thành nhưng không rập khuôn. Bạn không cần là người hoàn hảo nhất, chỉ cần là người phù hợp nhất.