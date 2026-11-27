Một tô bánh canh giá 10 - 15.000 đồng, vừa túi tiền người lao động. Ảnh: Ngọc Hòa

Chắt chiu từng đồng

Mới khoảng 6 giờ kém, dưới mái hiên một góc đường Nguyễn Tất Thành, đoạn đi qua phường Thanh Thủy, anh Trần Văn Nam, thợ phụ hồ quê ở ngoại thành, dựng vội chiếc xe máy cũ, gọi ổ bánh mì chả giá 10.000 đồng. Anh cười hiền bảo, tiền công chắt chiu từng đồng gửi về quê lo cho con ăn học nên bữa sáng chỉ gói gọn trong 10.000 đồng. Hôm nào làm nặng hơn thì mang theo quả trứng luộc sẵn ở nhà, vậy là đủ sức bám công trình tới trưa.

Ở một góc chợ Cống, phường Vỹ Dạ (TP. Huế), tôi gặp chị Lê Thị Thu, người buôn bán nhỏ, cũng ngồi khép nép bên gánh hàng quen, gọi một tô bánh canh nhỏ giá 10.000 đồng. Chị bảo, đi làm từ tinh mơ cũng thèm một tô đầy đặn cho chắc bụng. Với chị, thêm 10.000 đồng cho bữa sáng là bớt đi một phần chi tiêu của cả nhà trong ngày. “Ăn tô nhỏ vậy là đủ ấm bụng rồi, tiền dư để dành lo chuyện khác”, chị cười nhẹ, hít hà muỗng nước dùng cay ấm.

Sản vật đồng quê

Ở một số hàng quà sáng tại Huế, với 10.000 đồng, thực khách có thể chọn bánh canh, xôi đậu, xôi bắp, cháo đậu đỏ, bánh mì hay những chiếc bánh nậm, bánh lọc đậm vị quê nhà.

Trong đó, cháo gạo đỏ, món ăn dân dã của người Huế, gần đây xuất hiện trở lại ở nhiều hàng quà sáng. Theo chia sẻ của một số người có kinh nghiệm kinh doanh món này nhiều năm, gạo đỏ còn gọi là gạo rằn, được xay sơ để bỏ vỏ trấu, giữ lớp cám. Cháo nấu lửa nhỏ, ít khuấy để hạt gạo nở vừa, giữ vị thơm béo. Chén cháo nóng ăn cùng cá kho, chan chút nước kho giúp món ăn thêm đậm đà. Món cháo này từng được nhắc đến trong “Thực phổ bách thiên” của bà Trương Thị Bích.

Bánh canh Huế có nhiều biến tấu, từ bánh canh cá lóc, cá rô, cá khoai đến bánh canh riêu cua, bánh canh Nam Phổ... Sợi bánh có thể làm từ bột lọc, bột gạo hoặc bột mì. Ở một số góc phố và vùng quê Huế, khách vẫn có thể gọi một tô bánh canh nóng với giá 10.000 đồng. Nồi bánh canh được nấu từ tinh mơ, ủ nóng chờ khách đến lót dạ trong cái rét đầu ngày. Mấy mươi năm nay, gánh bánh canh riêu cua của bà Phạm Thị Lợi ở góc chợ An Cựu vẫn đông khách nhờ chuẩn vị, giá bình dân. Bà tự tay lo mọi khâu để tiết kiệm chi phí, nhờ vậy mới giữ được mức giá từ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi tô suốt nhiều năm.

Trong các thức quà sáng giá rẻ, bán khoai sắn luộc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự đều đặn từng ngày. Để có khoản lời chừng 100 - 150.000 đồng sau một buổi sáng, người bán thường chuẩn bị từ chiều tối hôm trước: Chọn mua, sơ chế khoai sắn và làm sẵn mè đậu ăn kèm. Sáng sớm, họ thức dậy từ 4 - 5 giờ để luộc, hấp và chuẩn bị bao bì, kịp bày hàng mở bán. Trước giờ dọn hàng, người bán cũng chu đáo đổi sẵn xấp tiền lẻ để tiện thối cho khách vội mua những phần nhỏ từ 5 - 15.000 đồng, chuẩn bị sẵn găng tay dùng một lần khi bốc khoai, rắc đồ ăn kèm cho sạch sẽ, tươm tất.

Người đi làm sớm có phần ăn nóng vừa túi tiền. Người bán góp nhặt thu nhập từ từng tô bánh canh, từng gói khoai, sắn. Sáng hôm sau, những gánh hàng quen lại dọn ra khi trời còn mờ sáng.