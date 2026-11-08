Bơi - lặn cần có quá trình đào tạo từ khá sớm và liên tục.

Khoảng trống thành tích

Trước đây, với một số thành tích đáng chú ý, bơi - lặn thuộc nhóm thể thao trọng điểm số 1 của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), cùng với vật, điền kinh, cờ vua, Taekwondo và Karate. Tuy nhiên, kể từ năm 2021 đến nay, thành tích của bơi - lặn Huế ở các giải vô địch Quốc gia gần như bằng 0. Gần nhất, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026, bộ môn này không có tên trong danh sách đoàn Thể thao TP. Huế tham dự Đại hội.

Thật ra, những dấu hiệu suy giảm lực lượng, dẫn đến sa sút thành tích đã xuất hiện từ trước. Năm 2021, hai VĐV chủ lực Lê Thế Triều, Dương Thị Cẩm xin giải nghệ để theo học Đại học TDTT. Những gương mặt trẻ được kỳ vọng kế tục như Hoàng Thị Trà My, Lê Ngọc Hoàng… cũng chưa thể tham gia đợt tuyển chọn SEA Games 31 do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đến năm 2023, bộ môn tiếp tục trông chờ vào lớp trẻ, nhưng lực lượng này chưa cho thấy khả năng thay thế những VĐV đi trước.

Đây chính là vấn đề đáng lưu tâm hơn cả việc giành huy chương trước mắt. So với nhiều môn khác, bơi - lặn cần quá trình đào tạo từ khá sớm và liên tục, từ phát hiện năng khiếu, xây dựng nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật đến tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Khi VĐV chủ lực rời đội tuyển mà lớp kế cận chưa đủ trình độ tiếp nối, khoảng trống thành tích khó có thể lấp đầy sau một vài năm.

Điều kiện tập luyện hai bộ môn này cũng đang gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh không có điều kiện tập huấn dài hạn ở nước ngoài, tiếp cận phương pháp huấn luyện và môi trường thi đấu chất lượng cao như VĐV Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng… mà chủ yếu tập luyện tại chỗ, thầy trò “đóng cửa dạy nhau”, việc chưa có hệ thống nước nóng khiến VĐV bơi – lặn Huế phải chuyển sang tập thể lực trên cạn vào mùa mưa rét đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích khi VĐV không thể thường xuyên duy trì cảm giác nước, kỹ thuật dưới nước...

Nhưng, không thể “quy” toàn bộ nguyên nhân sa sút của bơi - lặn Huế cho cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện.

“Xây lại” từ đâu

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là tuyển chọn và duy trì lực lượng VĐV trẻ. Thực tế, nhiều phụ huynh có xu hướng cho con tham gia thể thao phong trào thay vì theo đuổi thành tích cao.

Bơi - lặn cần có quá trình đào tạo từ khá sớm và liên tục.

Bên cạnh không đòi hỏi lịch trình tập luyện quá khắt khe, có thể chủ động thời gian, ít ảnh hưởng đến việc học văn hóa và vẫn giúp các em rèn luyện sức khỏe, thì khi có Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ), học sinh thường chỉ tập trung tập luyện theo từng đợt, không phải theo đuổi chế độ tập luyện quanh năm như VĐV thành tích cao.

Một yếu tố khác cũng đang tác động nhiều đến lựa chọn của phụ huynh là theo quy định, học sinh đạt thành tích tại HKPĐ cấp tỉnh (hoặc tương đương) có thể được cộng điểm khi xét tuyển vào lớp 10, trong khi VĐV chuyên nghiệp không thuộc đối tượng tham gia HKPĐ, đồng nghĩa không có cơ hội hưởng quyền lợi này.

Ở chiều ngược lại, VĐV chuyên nghiệp phải dành nhiều thời gian cho tập luyện, tập huấn và thi đấu theo giáo án chuyên môn. Cường độ vận động cao, nguy cơ chấn thương, áp lực thành tích và việc bảo đảm chương trình học văn hóa là những trở ngại không nhỏ. Cũng từ quy định, các em không thể tham gia những hoạt động thể thao học đường để đóng góp thành tích cho lớp, cho trường; sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp, việc học tập và định hướng nghề nghiệp tiếp tục là bài toán khiến nhiều gia đình phải cân nhắc.

Và từ khác biệt về thời gian, quyền lợi, tương lai… khiến không ít phụ huynh, học sinh e ngại, một số VĐV bộ môn bơi - lặn đã bỏ dở quá trình theo đuổi thể thao thành tích cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác tuyển chọn và duy trì lực lượng kế cận của bơi - lặn Huế gặp khó khăn.

Theo ông Trần Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Huế, riêng ở môn bơi - lặn, đây là thực trạng đã và đang diễn ra, tác động khá nhiều đến chất lượng và thành tích của bộ môn trong thời gian qua. “Để làm lại, từ năm 2027, bộ môn dự kiến tăng cường tuyển chọn từ 25 - 30 VĐV, tập trung ở các địa bàn miền biển và những vùng sông nước. Cùng với việc tìm kiếm nguồn năng khiếu, đơn vị sẽ đẩy mạnh tiếp cận, vận động và thuyết phục phụ huynh để họ yên tâm cho con em theo đuổi thể thao thành tích cao”, ông Tuấn cho hay.

Tuy nhiên, tuyển được VĐV mới chỉ là bước đầu. Muốn giữ chân các em, các cấp, các ngành liên quan cần giải quyết cả vấn đề học văn hóa, tập luyện và định hướng sau khi giải nghệ. Sự phối hợp tốt hơn nữa giữa ngành thể thao và giáo dục, cùng những chính sách hỗ trợ cụ thể sẽ quyết định liệu những VĐV được tuyển chọn có thể theo đuổi con đường thành tích cao lâu dài hay không, từ đó góp phần quan trọng để bộ môn bơi - lặn Huế tìm lại vị trí của mình ở các đấu trường đỉnh cao.