Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN: Tăng cường đoàn kết, vượt qua thách thức

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang (thứ năm, từ trái sang), Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các nước đã tập trung rà soát tình hình triển khai các cam kết, ưu tiên hợp tác đã thỏa thuận, công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 (dự kiến tháng 5/2026) và trao đổi phương hướng, biện pháp tăng cường đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thách thức.

Hội nghị ghi nhận tiến trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các cam kết, ưu tiên cho năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026, khẳng định quyết tâm cùng các nước ASEAN hoàn thành những mục tiêu, ưu tiên đề ra trong năm 2026 dưới chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, bao gồm các ưu tiên về duy trì hòa bình, an ninh, ứng phó với các mối đe dọa mới nổi, hợp tác biển, tăng cường liên kết kinh tế-thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy phát triển toàn diện, bao trùm và nâng cao vai trò người dân…

Các nước cũng trao đổi và thống nhất nhiều nội dung, định hướng quan trọng, trong đó có việc xem xét mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN; tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế; nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ chế, diễn đàn do ASEAN dẫn dắt; tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào các cơ chế của ASEAN, đi đôi với xử lý các vấn đề phát sinh sau khi nước này gia nhập.

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 (dự kiến tháng 5/2026), các quan chức cao cấp ASEAN nhất trí trong bối cảnh khu vực chịu những tác động tiêu cực từ các biến động địa chính trị, địa kinh tế trên thế giới, đây là dịp để các lãnh đạo cấp cao của ASEAN đánh giá toàn diện tình hình và đề ra các chiến lược, kế hoạch ứng phó chung của cả khối.

Theo đó, các nước đã trao đổi và thống nhất những phương hướng quan trọng để báo cáo các Bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao xem xét, quyết định. Nước Chủ tịch Philippines khẳng định quyết tâm tổ chức thành công Cấp cao ASEAN-48 dù đang gặp một số khó khăn, đồng thời thông tin thêm về một số sáng kiến dự định đưa ra tại Cấp cao lần này, trong đó có các sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác biển.

Thảo luận tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới liên tục có nhiều biến động, thách thức, ASEAN cần không ngừng nỗ lực củng cố đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác hiệu quả, thực chất trong nội khối cũng như với các đối tác, cải tiến phương thức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời phát huy vai trò, tiếng nói thống nhất tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương.

Trước việc xung đột tại Trung Đông đang gây những tác động tiêu cực, sâu rộng tới các nước ASEAN, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị ASEAN xem xét, xây dựng một chiến lược ứng phó tổng thể trên tất cả các mặt, bao gồm chính trị, kinh tế, năng lượng, lương thực và xã hội để trình Cấp cao ASEAN 48 xem xét, thông qua.

Dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã thông tin về kế hoạch tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến của Việt Nam về nâng cao hiệu quả các cơ chế giải quyết tranh chấp, nâng cao hợp tác pháp luật…

Cũng trong khuôn khổ các Hội nghị Quan chức cao cấp của ASEAN, trong sáng 8/4 đã diễn ra Hội nghị Ban điều hành Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ ExCom) để kiểm điểm tình hình hiệp ước, và Hội nghị lần thứ 19 Nhóm Công tác Hội đồng Điều phối ASEAN để thảo luận tiến độ thực hiện Lộ trình Thành viên ASEAN đầy đủ của Timor-Leste.

