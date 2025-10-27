Xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu

Thượng úy Hà Công Lực (đầu tiên, bên trái) luyện tập tại Hà Nội để tham gia A80. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ về những nhiệm vụ “dấu ấn” mà bản thân mình đã nỗ lực hoàn thành tốt, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao trong thời gian qua, Thượng úy Hà Công Lực xúc động, tự hào nhớ lại, anh là một trong những cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Huế được lựa chọn ra Hà Nội luyện tập và tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

“Bất cứ ai được lựa chọn tham gia nhiệm vụ trong ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước đều vinh dự và tự hào. Nhưng bên cạnh đó không tránh khỏi lo lắng. Lo vì quá trình luyện tập cường độ cao trong thời gian liên tục 4 tháng, nếu “sơ suất” về sức khỏe, có thể không đáp ứng được nhiệm vụ, phải quay về” - Thượng úy Hà Công Lực bộc bạch.

Người lính biên phòng trẻ ấy nói rằng, đại diện cho tuổi trẻ BĐBP thành phố Huế tham gia A80, anh phải cố gắng trong luyện tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà các cấp chỉ huy giao phó. Trong đội ngũ luyện tập tham gia diễu binh A80, có hơn một nửa trước đó đã từng luyện tập và tham gia A50 (nhiệm vụ lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh). Vậy nên, những “lính mới” như Thiếu úy Lực xác định và quyết tâm phải nỗ lực gấp đôi.

Vậy là tập trung ý chí, nghị lực “đi qua” từ “khâu” luyện tập thể lực căng thẳng luyện tập yếu lĩnh, động tác (cả thứ Bảy, Chủ nhật và buổi tối), đến hợp luyện cụm; hợp luyện giữa lực lượng vũ trang; sơ, tổng duyệt cấp quốc gia cả khối. Bất chấp nắng, mưa, mỗi ngày tập luyện mồ hôi ướt đẫm quân phục, Thượng úy Hà Công Lực đã vượt qua tất cả mọi khó khăn, gian nan, tự hào có mặt tại đại lễ, hòa chung bước quân hành trong khối sĩ quan Biên phòng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đây, khi là Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Thượng úy Hà Công Lực đã cùng đồng đội “ăn gió nằm sương” bên những bìa rừng, trong đêm lạnh gió núi để theo dõi, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, bắt giữ tội phạm.

Thời gian công tác tại Phòng PCMT&TP (nay là Phòng nghiệp vụ) Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế, được sự phân công của cấp trên, anh Lực thường xuyên phối hợp với lực lượng địa bàn của Phòng Nghiệp vụ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động về an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vùng biển; đồng thời, quản lý chặt chẽ các đối tượng, chủ đầu nậu, các cơ sở kinh doanh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật.

“Hiện là Đội trưởng Trinh sát của Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Thượng úy Lực thường xuyên nghiên cứu, học hỏi, kịp thời đề xuất những phương án, đối sách phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn khác nhau. Từ đó, giúp chỉ huy đơn vị đánh giá đúng thực trạng địa bàn, đối tượng, lãnh, chỉ đạo công tác trinh sát đúng với thực tiễn” - Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân chia sẻ.

Trung tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố đánh giá cao tinh thần xung kích và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua của Thượng úy Hà Công Lực. “Thượng úy Lực xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025 vì đã đóng góp cùng lực lượng BĐBP thành phố bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiến tới làm trong sạch địa bàn biên phòng, không có các điểm nóng về các loại tội phạm ma túy và tội phạm khác” - Trung tá Cao Chí Luyện khẳng định.