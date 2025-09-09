Ra mắt sách Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập IV

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi lễ công bố và phát hành tập sách

Tham dự lễ ra mắt có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; các vị trong Thường vụ Thành ủy; nguyên UVTW Đảng; Thành ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường…

Việc xuất bản tập sách là chủ trương của Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng. Trên cơ sở kế hoạch 144-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), công trình được chuẩn bị công phu trong suốt nhiều năm, với sự tham gia của Hội Khoa học Lịch sử thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn đã tiến hành sưu tầm, thu thập hàng ngàn tư liệu, qua nhiều vòng hội thảo, góp ý và thẩm định của Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nhờ đó, tập IV chính thức ra mắt với dung lượng dày dặn, hệ thống hóa tiến trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ từ năm 2001 – 2024, giai đoạn có nhiều dấu ấn quan trọng, gắn với chặng đường Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, bền vững và hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu tặng tập sách cho lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

Về nội dung, tập sách gồm 5 chương, phản ánh trung thực, khách quan những thành tựu cũng như khó khăn, thách thức trong từng nhiệm kỳ. Từ việc khắc phục hậu quả lũ lụt năm 1999 để bước vào thế kỷ XXI, đến quá trình phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển hạ tầng then chốt, du lịch – văn hóa, kinh tế biển; giữ vững ổn định chính trị – quốc phòng – an ninh; khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Đặc biệt, giai đoạn 2020 - 2024 được trình bày nổi bật với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn của đại dịch COVID - 19 cũng như biến động toàn cầu để hoàn thành, vượt 14/15 chỉ tiêu nghị quyết. Đến năm 2024, kinh tế tỉnh tăng trưởng 8,15%, thu ngân sách đạt 12.880 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 2.840 USD – tăng 16 lần so với năm 2001. Đây là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Không chỉ ghi lại kết quả, tập sách còn phân tích những hạn chế, tồn tại, từ đó rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn; trong đó, nhấn mạnh kiên định mục tiêu, đổi mới tư duy phát triển, giữ ổn định chính trị, phát huy đoàn kết toàn dân và đặt xây dựng Đảng lên hàng đầu. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Với tập IV cùng ba tập trước, bộ Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế (1930–2024) đã trở thành nguồn tư liệu toàn diện, phản ánh quá trình hình thành, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ qua gần một thế kỷ. Công trình một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng thời lưu lại những dấu ấn hào hùng, bền vững của vùng đất Cố đô trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Tập sách Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập IV (2001- 2024)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu khẳng định, việc công bố và phát hành tập sách mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tập sách là minh chứng rõ nét cho chặng đường gần 25 năm nỗ lực, vươn lên phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ, khắc họa hành trình toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà (nay là thành phố Huế) vượt qua khó khăn, đoàn kết để viết nên những mốc son đáng tự hào trong lịch sử.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, tập sách không chỉ có giá trị lưu trữ mà còn là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ. Đây còn là “món quà trao truyền” để hun đúc tinh thần yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ Huế trong sự nghiệp dựng xây quê hương. Tập sách cũng là cẩm nang cho các học giả, du khách muốn tìm hiểu về lịch sử vùng đất và con người nơi Cố đô.

Để lan tỏa giá trị tập sách, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, nhất là thế hệ trẻ. Các cấp ủy, chi bộ, đoàn thể cần lồng ghép nội dung vào sinh hoạt thường kỳ. Trường Chính trị và các cơ sở giáo dục bổ sung vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu rõ, trân trọng truyền thống quê hương, từ đó thêm động lực phấn đấu…