Phú Xuân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Võ Lê Nhật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm qua, Phú Xuân đã hoàn thành và vượt toàn bộ 8/8 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách ước đạt 626 tỉ đồng, đạt 120% chỉ tiêu thành phố giao; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 12,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 USD. Lượng khách du lịch đến địa bàn ước đạt 1,5 triệu lượt, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ - thương mại.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo, với 6 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt; quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, nhất là tại khu vực chợ và di tích, được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng các cấp.

Khen thưởng các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng, với việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện vượt chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn phường xuống còn 0,33%, hướng tới mục tiêu “không còn hộ nghèo”. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,26%.

Về quốc phòng - an ninh, phường giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an. Nhiều mô hình mới được triển khai hiệu quả như “Phòng cháy chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu”, “Khu vực không ma túy và tệ nạn xã hội”. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được chú trọng, góp phần nâng cao niềm tin của người dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, bài bản. Đại hội Đảng bộ phường Phú Xuân lần thứ I được tổ chức thành công; ngay sau đại hội, các chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa được ban hành và triển khai quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, phát triển đảng viên và chuyển đổi số trong hoạt động Đảng được tăng cường, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo.

Bước sang năm 2026, Đảng ủy phường Phú Xuân xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ, thương mại xanh; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.