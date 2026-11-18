Trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị cho học viên đến từ Lào tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Hội nghị do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh TP. Huế, đơn vị Cụm trưởng năm 2026 chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 5 trường chính trị trong Cụm gồm: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh, Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh TP. Huế.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2026, với đội ngũ 279 cán bộ, viên chức, người lao động, phong trào thi đua trong toàn Cụm được triển khai đồng bộ, bám sát chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Các trường đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành đề án, kế hoạch xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 396-QĐ/TW của Ban Bí thư. Tiêu biểu, Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành hồ sơ, được Hội đồng cấp tỉnh thống nhất đề nghị công nhận đạt chuẩn mức 1; Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh TP. Huế đạt 41/59 chỉ tiêu chuẩn mức 2.

Công tác chuyên môn cũng ghi nhận nhiều đột phá thực chất. Trong năm, 5 trường đã tổ chức 284 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 20.000 lượt học viên, đồng thời duy trì hợp tác đào tạo 4 lớp với 155 học viên cho nước bạn Lào. Các mô hình đổi mới phương pháp giảng dạy như, đồng giảng, đồng kiến tạo tri thức được nhân rộng hiệu quả. Toàn Cụm đã triển khai hơn 40 đề tài khoa học, tổ chức 37 hội thảo, tọa đàm và có 5 tác phẩm đạt giải khuyến khích toàn quốc tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm 2027, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ tập trung triển khai hiệu quả Quy định số 222-QĐ/TW của Ban Bí thư, chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị từ các trung tâm chính trị cấp xã, đẩy nhanh lộ trình xây dựng trường chuẩn mức 2 và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong toàn hệ thống.