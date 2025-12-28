Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng kết nối trực tuyến đến các địa phương trong cả nước

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Tại điểm cầu Thành ủy Huế, hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến chủ trì.

Năm 2025, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Ban Chỉ đạo Trung ương đã giao 309 nhiệm vụ; trong đó 189 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 61%; 93 nhiệm vụ đang thực hiện theo tiến độ.

Đáng chú ý, hạ tầng mạng chuyên dùng có bảo mật đã được kết nối đến 100% cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm việc gửi, nhận văn bản an toàn, thông suốt. Trong năm 2025, toàn hệ thống các cơ quan Đảng đã ban hành 36 văn bản quan trọng về chuyển đổi số, từng bước hình thành và hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ triển khai đồng bộ.

Nhiều nền tảng, hệ thống dùng chung tiếp tục phát huy hiệu quả. Sổ tay đảng viên điện tử đã kết nối hơn 5,3 triệu đảng viên, với tỷ lệ đăng nhập thường xuyên gần 60%. Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đã làm sạch 4,45 triệu hồ sơ, đạt 84%. Đến cuối năm 2025, 16/26 hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng đã được đưa vào sử dụng, vượt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sau một năm triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo Quyết định số 204-QĐ/TW, công tác chuyển đổi số được lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả mang tính nền tảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến chủ trì tại điểm cầu Thành ủy

Theo đó, các ban Đảng ở Trung ương đã rà soát, tái cấu trúc 156 quy trình nghiệp vụ lõi; trong năm 2025 đã hoàn thành và đưa vào vận hành 109 quy trình, số còn lại sẽ hoàn thành trong quý I/2026. Hệ thống điều hành tác nghiệp được triển khai thống nhất trên toàn quốc với hơn 176,9 nghìn tài khoản, duy trì trên 160 nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Phương thức chỉ đạo, điều hành từng bước chuyển sang dựa trên dữ liệu, quy trình điện tử và giám sát theo thời gian thực.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ rõ một số điểm nghẽn cần sớm khắc phục. Hệ thống văn bản, quy định còn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn chuyển đổi số, chưa cho phép triển khai đầy đủ quy trình điện tử toàn trình thay thế hồ sơ giấy. Việc gửi, nhận văn bản mật trên môi trường số còn vướng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, gồm, hoàn thiện thể chế theo tinh thần “thể chế đi trước, dẫn dắt chuyển đổi số”; hoàn thiện nền tảng số dùng chung và dữ liệu chiến lược; triển khai các nhiệm vụ cốt lõi gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, an toàn; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. 2026 được xác định là năm hành động đột phá, chuyển từ làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo kết quả, từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, làm sạch và khai thác hiệu quả dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống lãng phí ngay từ khâu đầu tư; đồng thời, rà soát kỹ các nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình theo tháng, theo quý để tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong công tác chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.