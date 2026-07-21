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ClockThứ Hai, 03/08/2026 07:11

Viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình

HNN - Mang trên mình những vết thương chiến tranh, nhưng nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) đã không chọn cuộc sống an nhàn. Giữa thời bình, họ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vươn lên làm giàu chính đáng, giữ tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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 Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn (bìa trái) khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: NVCC

Gieo mầm xanh trên vùng đồi hoang

“Tôi luôn tin rằng, dù trong thời bình, người lính vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục xây dựng quê hương, cống hiến cho xã hội”. Đó không chỉ là suy nghĩ mà còn là phương châm sống của thương binh Lê Văn Tảo, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân - Chủ trang trại CCB TP. Huế.

Sau những năm tháng chiến đấu ác liệt, năm 1980, ông Tảo trở về từ chiến trường K (Campuchia) với tỷ lệ thương tật 41%. Sau thời gian chữa trị, ông tiếp tục công tác tại địa phương trước khi nghỉ hưu năm 2010. Dù vậy, hành trình làm kinh tế tại địa phương của ông đã bắt đầu cách đó hai thập kỷ.

“Những năm 1990, vùng đồi Dương Hòa còn hoang hóa, khô cằn, dấu tích chiến tranh vẫn hằn sâu trên từng quả đồi. Khi ấy, người dân chủ yếu trồng bạch đàn nhưng năng suất thấp, đầu ra bấp bênh nên rất ít người dám nhận đất phát triển rừng. Trong khi nhiều người còn e ngại, tôi lại nhìn thấy đây là cơ hội để gây dựng sinh kế”, ông Tảo kể.

Với bản lĩnh của người lính, ông mạnh dạn khai hoang, thuê đất, vừa làm vừa học hỏi kỹ thuật từ nhiều địa phương. Ông xác định trồng rừng là hướng đi phù hợp với điều kiện gò đồi, đồng thời không ngừng tìm tòi ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng vườn ươm cây keo giống bằng phương pháp cấy mô và giâm hom.

Sau hơn 30 năm bền bỉ, vùng đất cằn cỗi năm nào nay đã được phủ xanh bởi 80ha rừng trồng, chủ yếu là keo, cùng nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như thanh trà, bưởi da xanh... Mô hình trang trại mang lại nguồn thu khoảng gần 1 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động với mức thu nhập khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với phát triển kinh tế, ông Tảo thường xuyên hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng quà cho các hộ khó khăn; tích cực đóng góp vào các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học”, “Phòng chống thiên tai”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19... Với vai trò Trưởng ban Liên lạc CCB chiến trường K, ông Tảo thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ đồng đội cũ là CCB, thương binh gặp khó khăn.

Lan tỏa nghĩa tình người lính

Nếu với CCB Lê Văn Tảo, nghị lực được thể hiện qua những cánh rừng xanh thì với CCB, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân - Chủ trang trại CCB TP. Huế, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Thanh Sơn, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ lại được gửi gắm trong từng ca khám bệnh và những hoạt động vì cộng đồng.

“Nghỉ hưu nhưng không nghỉ cống hiến. Với mong muốn tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tôi quyết định vay vốn ngân hàng, đầu tư hơn 16 tỷ đồng xây dựng Phòng khám Đa khoa Thanh Sơn”, bác sĩ Thanh Sơn bộc bạch. Những ngày đầu còn nhiều khó khăn, song bằng uy tín chuyên môn và sự tận tâm, phòng khám ngày càng phát triển, hiện tạo việc làm ổn định cho hơn 50 lao động, trong đó có nhiều CCB và con em hội viên CCB.

Song hành với hoạt động chuyên môn là những chương trình an sinh xã hội được duy trì bền bỉ. Cùng đội ngũ y, bác sĩ, ông nhiều lần tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho CCB, gia đình chính sách và người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ông cũng tích cực hỗ trợ xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các quỹ khuyến học, tặng quà cho hộ nghèo, giúp đỡ người dân vùng biên giới A Lưới...

Ở cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân - Chủ trang trại CCB TP. Huế, bác sĩ Thanh Sơn còn là cầu nối giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế thông qua các hoạt động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối chuyên gia, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Theo ông Sơn, khi một CCB vươn lên thoát nghèo, có việc làm ổn định thì không chỉ một gia đình được hưởng lợi mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

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