Lexus Việt Nam triệu hồi gần 2.800 xe để cập nhật phần mềm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lexus Việt Nam thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi 2.774 xe để “cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên xe Lexus” nhằm đảm bảo an toàn vận hành, quyền lợi chính đáng của khách hàng đang sử dụng xe.

Theo thông báo, chương trình triệu hồi sẽ được triển khai từ ngày 30/12/2025 tại toàn bộ hệ thống Đại lý Lexus và các Đại lý Toyota trên toàn quốc. Tổng cộng có 2.774 xe Lexus thuộc nhiều dòng khác nhau bị ảnh hưởng, bao gồm LM, LS, ES, NX, RX, GX và LX, được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Các xe nằm trong diện triệu hồi được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe, là một phần của hệ thống quan sát toàn cảnh (Panoramic View Monitor – PVM).

Qua quá trình kiểm tra, Lexus xác định phần mềm điều khiển của hệ thống này trong một số điều kiện có thể khiến hình ảnh phía sau xe bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe, hoặc không hiển thị khi bật khóa điện ở lần sử dụng tiếp theo.

Hiện tượng này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người hoặc vật cản phía sau trong quá trình lùi xe.

Để khắc phục hiện tượng trên, Lexus Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe cho các xe bị ảnh hưởng. Thời gian kiểm tra và cập nhật dự kiến khoảng 0,8-1 giờ cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí.

Lexus Việt Nam cho biết các khách hàng có xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được các Đại lý Lexus chủ động liên hệ, mời mang xe đến kiểm tra và cập nhật.

Đồng thời, hãng khuyến cáo khách hàng nhanh chóng đưa xe tới Đại lý Lexus hoặc Đại lý Toyota gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể liên hệ trước với Đại lý nhằm đặt lịch hẹn.

Để kiểm tra xe có thuộc diện ảnh hưởng của chương trình hay không và tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể truy cập website chính thức của Lexus Việt Nam và Toyota Việt Nam, tra cứu số VIN qua cổng thông tin trực tuyến của Toyota, hoặc liên hệ trực tiếp với các Đại lý trên toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gọi đến hotline Lexus Việt Nam 1800 588 886 hoặc Toyota Việt Nam 1800 1524 để được tư vấn.

Đối với các xe Lexus nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng, Lexus Việt Nam sẽ tiếp nhận yêu cầu từ chủ xe, tiến hành kiểm tra và xác nhận thông tin. Sau khi được phê duyệt, các Đại lý Lexus hoặc Toyota sẽ thực hiện kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí theo đúng tiêu chuẩn của hãng.

Theo các chuyên gia ôtô, việc triệu hồi này của Lexus Việt Nam là biện pháp kịp thời và cần thiết. Trên thế giới, việc triệu hồi xe như một tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và người tiêu dùng được bảo vệ từ những lỗi của sản phẩm của nhà sản xuất đối với các sản phẩm triệu hồi, nhằm sửa chữa, thay thế sau đó sẽ trả lại cho khách hàng.

Vì vậy, khi xe của khách hàng nằm trong diện triệu hồi, khách hàng cần mang xe tới đại lý chính hãng để kiểm tra, sửa chữa hay thay thế, chủ xe không phải trả bất kỳ khoản phí nào vì đây là trách nhiệm của nhà sản xuất./.