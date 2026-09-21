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ClockThứ Tư, 14/10/2026 05:57

Tìm việc không chỉ cần bằng cấp

HNN - Với hơn 8.700 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh được kết nối tại Tháng việc làm năm 2026, người lao động ở Huế có thêm cơ hội tìm việc, học nghề. Nhưng nhiều vị trí tuyển dụng cũng đi kèm yêu cầu về trình độ, kỹ năng. Doanh nghiệp cần người, song người lao động chưa hẳn dễ tìm được công việc phù hợp.

Kết nối việc làm trên nền tảng sốChung tay tạo việc làm cho người yếu thếTìm việc thời 4.0

 Người lao động đăng ký thông tin, tìm kiếm cơ hội việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế. Ảnh: Bảo Phước

Cơ hội tìm việc, học nghề

Thành phố Huế hiện có hơn 650 nghìn lao động. Mỗi năm, khoảng 10 nghìn lao động mới gia nhập thị trường lao động hoặc có nhu cầu chuyển đổi việc làm, gồm học sinh, sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ và người lao động chịu tác động của việc sắp xếp lại tổ chức. Đồng thời, hơn 9.000 người có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi việc làm hoặc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhu cầu tìm việc, chuyển việc khá lớn, trong khi doanh nghiệp tuyển ở những ngành nghề, vị trí khác nhau.

Tháng việc làm năm 2026 với chủ đề “Tháng Chín mùa thu tuyển dụng” thu hút 34 đơn vị đăng ký 8.725 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Riêng nhu cầu tuyển dụng trong nước có hơn 3.200 chỉ tiêu, trải rộng ở các lĩnh vực may mặc, cơ khí, vật liệu xây dựng, du lịch - dịch vụ, công nghệ, sản xuất... Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký hơn 1.770 chỉ tiêu tuyển sinh, tập trung vào những ngành nghề gắn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Câu chuyện ở Huế cũng nằm trong chuyển động chung của thị trường lao động cả nước. Theo Cục Thống kê, chín tháng năm 2026, cả nước có 52,7 triệu người có việc làm, tăng gần 684 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 9,1%; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở mức 2,22%. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ trong 9 tháng mới đạt 29,9%. Lao động có việc làm phi chính thức còn khoảng 32,4 triệu người, chiếm 61,5% tổng số người có việc làm. Việc làm tăng, nhưng tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ còn thấp; việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn. 

Kết quả tổng hợp từ mẫu doanh nghiệp đăng tuyển trong quý I/2026 cho thấy 60,2% nhu cầu tuyển dụng không yêu cầu kinh nghiệm; 27,8% yêu cầu dưới hai năm kinh nghiệm. Trong khi đó, 40,8% nhu cầu tuyển dụng cần trình độ đại học trở lên và 34,7% cần trình độ cao đẳng, trung cấp. Các số liệu này cho thấy yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ là hai điều người tìm việc cần cân nhắc. Với sinh viên mới ra trường hay người muốn chuyển việc, cơ hội có nhưng tìm được một vị trí phù hợp không phải lúc nào cũng dễ.

Đào tạo sát nhu cầu tuyển dụng

Ở Huế, việc chuẩn bị nguồn lao động càng cần thiết khi thành phố đang thu hút thêm các dự án công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Khi đi vào hoạt động, các dự án này sẽ cần thêm lao động. Nếu lao động tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu của những vị trí cần tuyển, doanh nghiệp vẫn có thể thiếu người dù thị trường có nhiều người đang tìm việc.

Khoảng cách này cần được tính đến ngay từ khâu đào tạo. Trường nghề cần biết doanh nghiệp đang thiếu nghề gì, cần bao nhiêu người và yêu cầu kỹ năng ra sao để tổ chức đào tạo sát hơn. Người lao động cũng cần biết thị trường đang cần gì để lựa chọn nghề, học thêm hoặc chuyển việc. Đào tạo sát nhu cầu sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tuyển phù hợp, còn người lao động có thêm cơ hội làm đúng nghề đã học. Nhưng tuyển được người mới chỉ là bước đầu. Mức lương, chế độ và môi trường làm việc vẫn là những điều người lao động cân nhắc khi quyết định có gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thành phố Huế đặt mục tiêu góp phần giải quyết việc làm cho 18.000 lao động và đưa 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay. Để thực hiện mục tiêu này, việc kết nối chỉ tiêu tuyển dụng cần đi cùng với đào tạo và tư vấn nghề nghiệp. Năm 2026, Sàn Giao dịch việc làm quốc gia được đưa vào hoạt động, tạo thêm kênh kết nối cung - cầu lao động trên nền tảng số. Dữ liệu về nghề nghiệp, kỹ năng của người tìm việc và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nếu được cập nhật thường xuyên, sẽ giúp Huế nhìn rõ hơn nghề nào đang thiếu lao động để đào tạo và giới thiệu việc làm sát hơn. Cơ hội chỉ thành việc làm khi người lao động đáp ứng được yêu cầu và tìm thấy điều kiện làm việc phù hợp.

An Nhiên
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Tìm việcbằng cấpchứng chỉ
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