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ClockThứ Bảy, 13/06/2026 15:30

Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 16 đến 18/6/2026.

Tạo xung lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga

 Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 16 đến 18/6/2026.

https://nhandan.vn/thu-tuong-le-minh-hung-sap-du-hoi-nghi-cap-cao-ky-niem-35-nam-quan-he-asean-nga-post968949.html

Theo nhandan.vn
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Thủ tướng Lê Minh Hưngdự Hội nghị cấp caoKỷ niệm 35 nămquan hệ ASEAN-Nga
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