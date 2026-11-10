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Giải ngân vốn đầu tư công vượt 74% kế hoạch, 5 bộ, cơ quan vẫn dưới 20%

Bộ Tài chính cho biết, số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 05/11/2026 là 717.161,3 tỷ đồng, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, trong đó có 1 đơn vị chưa giải ngân.12/

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Số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 05/11/2026 là 717.161,3 tỷ đồng đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 

Bộ Tài chính đã có báo cáo số 18175/BTC-ĐTPT ngày 11/11/2026 về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 05/11/2026.

Tổng kế hoạch đầu tư công giao năm 2026 đến 05/11/2026 là 1.023.577,9 tỷ đồng

Theo báo cáo, số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Quốc hội quyết định là 1.105.823,4 tỷ đồng. Trên cơ sở số vốn đã được Quốc hội quyết định, số vốn đã được Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 969.595,4 tỷ đồng; bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 319.368,8 tỷ đồng (vốn trong nước là 301.913,7 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 17.455,1 tỷ đồng) và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 964.354,3 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 314.127,7 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng. Tổng số vốn còn lại thuộc thẩm quyền của Chính phủ chưa giao (so với số Quốc hội quyết định) là 136.228 tỷ đồng (vốn NSTW).

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về đầu tư công đến thời điểm báo cáo) là 59.223,7 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo (gồm: kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 1.023.577,9 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt đạt 98,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.007.393,7 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 297.943,5 tỷ đồng, vốn NSĐP là 709.450,3 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng 59.223,7 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 948.170,1 tỷ đồng, đạt 98,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm 5% tiết kiệm NSĐP cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 16.184,2 tỷ đồng vốn NSTW (chiếm 1,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao) của 09 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương chủ yếu chưa phân bổ do: (i) Dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư; (ii) Vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới, vốn giao bổ sung kế hoạch vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2026 cho các địa phương chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; (iii) Kế hoạch vốn mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung cho một số bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ chi tiết cho các dự án.

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 05/11/2026 là 717.161,3 tỷ đồng

Theo báo cáo, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 05/11/2026 là 717.161,3 tỷ đồng, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số giải ngân từ đầu năm đến hết tuần trước (ngày 29/10/2026) là 691.823,2 tỷ đồng, đạt 71,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, số giải ngân phát sinh trong tuần 29/10/2026 – 05/11/2026 là 25.338,1 tỷ đồng.

6 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước

Tính đến hết ngày 05/11/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Bộ Công Thương; Bộ Công an; Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Địa phương: Tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Bắc Ninh; thành phố Hà Nội; tỉnh Lào Cai; thành phố Hải Phòng; tỉnh Thái Nguyên; thành phố Quảng Ninh; thành phố Đà Nẵng; tỉnh Tây Ninh; tỉnh Nghệ An; tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Điện Biên; tỉnh Cà Mau; Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đồng Nai; tỉnh Thanh Hóa

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như:

Bộ Quốc phòng (38,6 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (34,8 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (22,5 nghìn tỷ đồng).

Thành phố Hà Nội (125,8 nghìn tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (112 nghìn tỷ đồng), thành phố Hải Phòng (35 nghìn tỷ đồng), tỉnh Hưng Yên (28,3 nghìn tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (26,2 nghìn tỷ đồng), thành phố Đồng Nai (20,4 nghìn tỷ đồng), tỉnh An Giang (17,7 nghìn tỷ đồng), thành phố Quảng Ninh (17 nghìn tỷ đồng), tỉnh Ninh Bình (16,4 nghìn tỷ đồng), thành phố Bắc Ninh (15,8 nghìn tỷ đồng).

5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%

Còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% (1 đơn vị chưa giải ngân) bao gồm: Bộ Dân tộc và Tôn giáo (17,1%); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (16,3%); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12,4%); Bộ Khoa học và Công nghệ (10%); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (0%).

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 05/11/2026 của cả nước đạt 76,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (933.678,9 tỷ đồng).

Toàn văn Báo cáo của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 05/11/2026./. 

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
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