Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 19

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự và chủ trì hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương.

Hội nghị lần thứ 19 được tổ chức nhằm để bàn, thông qua: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII; báo cáo công khai quyết toán tài chính năm 2024 và phân bổ dự toán ngân sách được giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2025 và quán triệt một số văn bản do Trung ương mới ban hành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của thành phố với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành khối lượng công việc khá lớn và đạt được những kết quả tích cực.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,39%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 19 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách đạt gần 7.500 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 56,33% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của Nhân dân ngày một tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc và chính quyền các cấp đã vào cuộc mạnh mẽ, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố; các đề án, dự án quan trọng; triển khai các dự án trọng điểm để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng như kỳ vọng: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; các ngành công nghiệp chủ lực giảm mạnh (bia, dệt may, xi măng, men frit...)... Doanh nghiệp thành lập mới phát triển chưa mạnh, trong khi đó số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. Giải phóng mặt bằng và một số đề án, dự án lớn có tiến độ triển khai còn chậm. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp bước đầu vẫn còn gặp một số khó khăn. An toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang là thách thức lớn.

Toàn cảnh hội nghị

“Vì vậy, tại hội nghị này, đề nghị các đồng chí bám sát các báo cáo, tờ trình và tình hình thực tiễn của các ngành, địa phương, đơn vị để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; tập trung phân tích sâu hơn những hạn chế và nguyên nhân, từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá nhằm tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 10% trở lên; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, tạo nền tảng vững chắc để đưa TP. Huế phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới”, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu yêu cầu.

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ tới có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. Trên cơ sở nghiên cứu các đề án, tờ trình của Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố và tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện, số lượng để lựa chọn, giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới có chất lượng, có tầm nhìn, tư duy đổi mới, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

“Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc rất lớn, thành phố vừa phải tăng tốc, bứt phá, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 6 tháng cuối năm 2025; vừa triển khai vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp; vừa phải tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy cao độ trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào các nội dung để xem xét, quyết định và thống nhất ban hành nghị quyết, chương trình, báo cáo sau kỳ họp để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ”, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh.