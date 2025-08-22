Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Là người Việt Nam, chúng ta có quyền tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, của đất nước mình, song những lời khẳng định về sự vĩ đại của đất nước, con người Việt Nam từ nguyên thủ của một quốc gia phát triển hàng đầu châu Á và thế giới mang một sắc thái và hàm nghĩa rất đặc biệt - lịch sử của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam là biểu tượng cho các dân tộc về tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm để giành quyền làm chủ vận mệnh của chính mình, còn hiện tại của Việt Nam là tấm gương sáng về khát vọng vươn lên của cả dân tộc vốn chịu nhiều đau thương, mất mát. Một dân tộc với lịch sử oai hùng và hiện tại đầy triển vọng nhất định sẽ có một tương lai rạng rỡ.

Điều đặc biệt là nhận định của Ngài Tổng thống Hàn Quốc về Việt Nam đến trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9 - khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đất nước Việt Nam vĩ đại, con người Việt Nam vĩ đại bởi trong suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử của mình, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước một thế lực xâm lược nào và dù trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, tinh thần độc lập, tự chủ luôn thường trực trong ý chí, suy nghĩ của mỗi người dân nước Việt.

Sự vĩ đại của dân tộc Việt Nam còn thể hiện ở khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước hùng cường từ tro tàn của chiến tranh, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Trong khoảng 3 thập niên qua, Việt Nam đã thực sự "lột xác", từ một trong những nước nghèo, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cuối của thế giới trở thành một trong 35 nền kinh tế hàng đầu thế giới; riêng về quy mô thương mại xếp thứ 20 thế giới. Đó có thể xem là điều thần kỳ và nhiều nhà quan sát cho rằng, trong một tương lai có thể đoán định trước, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu khu vực châu Á. Những thành quả ấy thể hiện ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam.

Nhiều quốc gia đánh giá Việt Nam là hình mẫu trong quan hệ quốc tế, với trường phái "ngoại giao cây tre" đặc sắc và riêng có. Hiếm có quốc gia nào thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đồng thời với cả Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Trung Quốc, cũng như vừa có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc nhưng vẫn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên... như Việt Nam. Tất cả những điều đó chỉ có thể có được khi nước ta luôn giữ vững vị thế tự chủ, độc lập, dựa trên chính nghĩa và đạo lý.

Xét về bối cảnh lịch sử, Hàn Quốc và Việt Nam có những nét tương đồng: Cả hai đều bị đô hộ bởi ngoại xâm, đều giành được quyền độc lập từ năm 1945... Hàn Quốc sau thế chiến thứ hai, từ đống tro tàn chiến tranh, với đường lối chiến lược phát triển đúng đắn, với bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc mình đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới và hôm nay trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.