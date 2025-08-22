  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 23/08/2025 06:29

“Đất nước Việt Nam vĩ đại, con người Việt Nam vĩ đại...”

HNN - Đó là lời khẳng định của Tổng thống Hàn quốc Lee Jae Myung trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp Tổng Bí thư và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm nước bạn từ ngày 10/8 đến 13/8/2025.

'Việc Việt Nam gia nhập ASEAN góp phần tăng cường đoàn kết và ổn định khu vực'Gặp mặt đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 6Những điểm đến du khách quốc tế ưa thích nhất khi tới Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN 

Là người Việt Nam, chúng ta có quyền tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, của đất nước mình, song những lời khẳng định về sự vĩ đại của đất nước, con người Việt Nam từ nguyên thủ của một quốc gia phát triển hàng đầu châu Á và thế giới mang một sắc thái và hàm nghĩa rất đặc biệt - lịch sử của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam là biểu tượng cho các dân tộc về tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm để giành quyền làm chủ vận mệnh của chính mình, còn hiện tại của Việt Nam là tấm gương sáng về khát vọng vươn lên của cả dân tộc vốn chịu nhiều đau thương, mất mát. Một dân tộc với lịch sử oai hùng và hiện tại đầy triển vọng nhất định sẽ có một tương lai rạng rỡ.

Điều đặc biệt là nhận định của Ngài Tổng thống Hàn Quốc về Việt Nam đến trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9 - khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đất nước Việt Nam vĩ đại, con người Việt Nam vĩ đại bởi trong suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử của mình, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước một thế lực xâm lược nào và dù trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, tinh thần độc lập, tự chủ luôn thường trực trong ý chí, suy nghĩ của mỗi người dân nước Việt.

Sự vĩ đại của dân tộc Việt Nam còn thể hiện ở khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước hùng cường từ tro tàn của chiến tranh, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Trong khoảng 3 thập niên qua, Việt Nam đã thực sự "lột xác", từ một trong những nước nghèo, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cuối của thế giới trở thành một trong 35 nền kinh tế hàng đầu thế giới; riêng về quy mô thương mại xếp thứ 20 thế giới. Đó có thể xem là điều thần kỳ và nhiều nhà quan sát cho rằng, trong một tương lai có thể đoán định trước, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu khu vực châu Á. Những thành quả ấy thể hiện ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam.

Nhiều quốc gia đánh giá Việt Nam là hình mẫu trong quan hệ quốc tế, với trường phái "ngoại giao cây tre" đặc sắc và riêng có. Hiếm có quốc gia nào thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đồng thời với cả Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Trung Quốc, cũng như vừa có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc nhưng vẫn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên... như Việt Nam. Tất cả những điều đó chỉ có thể có được khi nước ta luôn giữ vững vị thế tự chủ, độc lập, dựa trên chính nghĩa và đạo lý.

Xét về bối cảnh lịch sử, Hàn Quốc và Việt Nam có những nét tương đồng: Cả hai đều bị đô hộ bởi ngoại xâm, đều giành được quyền độc lập từ năm 1945... Hàn Quốc sau thế chiến thứ hai, từ đống tro tàn chiến tranh, với đường lối chiến lược phát triển đúng đắn, với bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc mình đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới và hôm nay trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.

Hoàng Ngọc Anh
 Từ khóa:
Đất nướcViệt Namvĩ đạicon ngườiViệt Nam vĩ đại
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Carlsberg Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng uy tín này. Thành tích này không chỉ phản ánh sự nhất quán trong việc xây dựng môi trường làm việc xuất sắc qua từng năm, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của Carlsberg Việt Nam trong việc kiến tạo một nơi làm việc gắn kết, phát triển và hòa nhập cho mọi thế hệ nhân viên.

Carlsberg Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
“Việt phục bộ hành” tại Ba Lan - Lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế

Mỗi tà áo dài không chỉ là vẻ đẹp truyền thống, mà còn là nhịp cầu nối kết trái tim Việt Nam ở Ba Lan với Tổ quốc. Đây là giá trị tinh thần vô cùng đáng quý, góp phần gắn kết cộng đồng và làm lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế.

“Việt phục bộ hành” tại Ba Lan - Lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế
Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025

Tối 21/8, tại quảng trường Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Royal City tại 72 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025.

Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top