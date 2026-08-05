Siêu bão CHAMPI mạnh cấp 17, không đi vào Biển Đông nhưng vẫn gây gió mạnh, sóng lớn

Hình ảnh trên vệ tinh của siêu bão CHAMPI lúc 7 giờ ngày 21/10. (Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia)

Dự báo, siêu bão không đi vào Biển Đông, tuy nhiên, hoàn lưu phía tây của bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 và sóng biển cao từ 2-4m tại khu vực đông bắc của vùng biển phía bắc Biển Đông.

Sáng 21/10, tâm siêu bão CHAMPI ở khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 130,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão CHAMPI có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/giờ, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống 900hPa, tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Với cường độ này, CHAMPI được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua siêu bão Sinlaku.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy CHAMPI có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh, tổ chức tốt, với mắt bão rộng khoảng 80km, rõ nét và khá đối xứng.

Về diễn biến trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, siêu bão CHAMPI đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-300C, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Trong 24 giờ tới, bão có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Từ ngày 22/10, bão có xu hướng chuyển dần sang hướng tây bắc. Khi di chuyển lên phía bắc, đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, so với các phiên dự báo trong hai ngày qua, nhận định mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ, đã có sự thống nhất cao hơn về kịch bản đường đi của siêu bão CHAMPI. Theo đó, bão ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo đến khoảng ngày 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc), siêu bão CHAMPI suy yếu xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng đông bắc, di chuyển về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Đáng chú ý, mặc dù siêu bão CHAMPI được dự báo không di chuyển vào Biển Đông, nhưng do cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, hoàn lưu phía tây của bão vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, kèm sóng biển cao từ 2-4m tại khu vực đông bắc của vùng biển phía bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão CHAMPI để cập nhật các thông tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/sieu-bao-champi-manh-cap-17-khong-di-vao-bien-dong-nhung-van-gay-gio-manh-song-lon-post996915.html