Siết chặt quản lý kinh doanh lưu trú tại An Cựu

Khách du lịch lưu trú ngắn ngày tại các căn hộ được khai thác theo hình thức homestay, Airbnb ở Chung cư Nera Garden.

Tiềm ẩn nguy cơ

Cuối tháng 7/2026, Công an phường An Cựu kiểm tra cư trú tại căn hộ B1912, Chung cư Nera Garden 2 - nơi đăng ký hộ kinh doanh Anora Homestay và phát hiện nhóm 5 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, 3 người gồm Phan Văn Thành Nhân, Dương Văn Mỹ và Nguyễn Thùy Đoan Trang dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tối 29/7 đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ B1912. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ một số dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an phường An Cựu, từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2026, tại Chung cư Nera Garden xảy ra 5 vụ việc liên quan đến ANTT. Trong đó, có 3 vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cố ý gây thương tích.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an ghi nhận một số chủ căn hộ tại Nera Garden đưa căn hộ vào kinh doanh dịch vụ lưu trú, dù theo hồ sơ pháp lý, các căn hộ được xác định với mục đích để ở. Một số cơ sở chưa đủ điều kiện về ANTT; khách lưu trú, nhất là người nước ngoài, cũng chưa thực hiện đầy đủ việc đăng ký, khai báo lưu trú, gây khó khăn cho công tác quản lý.

“Việc này dẫn đến mất ANTT và không quản lý được con người, nhất là đối với người nước ngoài. Trên cơ sở đó, một số đối tượng có thể lợi dụng để tổ chức các hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước nhận định.

Anh Trương Thế H. (cư dân Nera Garden) bày tỏ sự đồng tình với việc lực lượng công an tăng cường kiểm tra, quản lý cư trú. Theo anh, kiểm soát chặt chẽ người ra vào, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ góp phần phòng ngừa tội phạm, tạo môi trường sống an toàn, yên tâm cho cư dân.

Siết chặt quản lý

Đầu tháng 8 vừa qua, UBND phường An Cựu tổ chức phiên họp với chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành Chung cư Nera Garden để rà soát việc quản lý, sử dụng căn hộ và hoạt động lưu trú tại đây. Theo hồ sơ thiết kế, Nera Garden là tổ hợp thương mại, shophouse, chung cư thương mại. Trong đó, tầng 1 - 4 bố trí khu thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, khu để xe và các chức năng phụ trợ; từ tầng 5 - 20 là khu căn hộ ở, có hệ thống giao thông riêng với khối thương mại, dịch vụ. Hợp đồng mua bán cũng xác định rõ mục đích sử dụng căn hộ là để ở.

Tuy nhiên, qua rà soát, UBND phường ghi nhận một số căn hộ được quảng cáo, khai thác theo hình thức homestay, hoặc lưu trú ngắn ngày. Việc quản lý người lưu trú, kiểm soát khách ra vào còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT, PCCC và quyền lợi cư dân.

UBND phường An Cựu khẳng định việc dự án mang tên tổ hợp thương mại, shophouse, chung cư thương mại không đồng nghĩa các căn hộ ở được sử dụng để kinh doanh lưu trú. Các căn hộ phải được sử dụng đúng công năng, mục đích đã được phê duyệt. Chủ sở hữu được yêu cầu chấm dứt việc quảng cáo, tổ chức kinh doanh lưu trú ngắn ngày tại căn hộ ở; ban quản trị, đơn vị vận hành phối hợp quản lý người lưu trú, bảo đảm ANTT, PCCC và kịp thời phản ánh các trường hợp sử dụng căn hộ sai công năng.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Cựu cho biết, đối với Chung cư Nera Garden, địa phương sẽ làm việc với ban quản trị để thông báo đầy đủ các quy định hiện hành đến toàn thể cư dân. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành và hạn chế tình trạng sử dụng căn hộ không đúng công năng.

Không riêng Nera Garden, công tác quản lý hoạt động lưu trú cũng đang được phường An Cựu triển khai trên diện rộng. Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các hộ kinh doanh, hộ dân cho thuê dịch vụ trọ trên địa bàn năm 2026, UBND phường thông tin, địa phương hiện có hơn 10.000 sinh viên, người lao động tạm trú tại 935 cơ sở cho thuê trọ và 68 cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ, homestay.

Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, việc đối thoại nhằm nắm bắt thực tế, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở lưu trú. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, quản lý cư trú, PCCC và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Duy, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Cựu thông tin, địa phương đang tiếp tục rà soát các cơ sở lưu trú, tập trung vào ba nội dung gồm: giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và các điều kiện về PCCC. Qua rà soát bước đầu, một số cơ sở vẫn còn thiếu các điều kiện cần thiết và phường đang phối hợp các đơn vị liên quan để có phương án xử lý.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu cho biết, tình trạng người dân thuê lại nhà ở tại một số khu đô thị như Phú Mỹ An, An Cựu City để hoạt động homestay khi chưa đủ điều kiện về kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy và ANTT cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Công an phường khuyến cáo người dân khi có nhu cầu kinh doanh lưu trú cần liên hệ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm hoạt động đúng quy định và an toàn.