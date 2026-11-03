Siết chặt kiểm soát giao thông dịp cuối năm

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm

Giữa tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế tổ chức ra quân cao điểm bảo đảm lập lại trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn địa bàn. Ngay trong tối đầu tiên, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…

Tại khu vực ngã 6 trung tâm thành phố, em T.T.T. bị lực lượng chức năng dừng xe, lập biên bản do điều khiển xe máy điện chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm. T.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận ra lỗi của mình và cam kết rút kinh nghiệm, không tái phạm.

Đợt ra quân được triển khai theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trong đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”. Thực hiện kế hoạch này, Phòng CSGT bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; đồng thời phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn.

Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, đợt cao điểm tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và những vi phạm khác. Đặc biệt, lực lượng chú trọng xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về giao thông, kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Hoạt động tuần tra, kiểm soát không chỉ được thực hiện trong 60 ngày, đêm cao điểm mà còn tiếp tục duy trì sau đợt cao điểm.

Trong 15 ngày đầu ra quân, Phòng CSGT Công an TP. Huế phát hiện, xử lý hơn 2.200 trường hợp vi phạm TTATGT. Trong đó, có hơn 540 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 530 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 60 trường hợp vi phạm quy định về cơi nới thành thùng xe và hơn 65 trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về giao thông.

Kết quả trên cho thấy sự tăng cường kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng đối với các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Tập trung nhóm nguy cơ cao

Theo Phòng CSGT Công an TP. Huế, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các tổ công tác tăng cường kiểm tra vào những khung giờ, địa bàn phù hợp, kiên quyết xử lý người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Lực lượng cũng tập trung kiểm soát phương tiện chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng trái quy định, chạy quá tốc độ và các hành vi khác tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đối với nhóm thanh thiếu niên, học sinh, lực lượng CSGT tập trung phát hiện, xử lý các hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất TTATGT và trật tự công cộng. Cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được chú trọng nhằm giúp các em nhận thức rõ hậu quả, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Qua kiểm tra thực tế tại các tổ công tác, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, yêu cầu lực lượng CSGT duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, linh hoạt về thời gian và địa bàn; tập trung xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng cũng yêu cầu quá trình thực thi nhiệm vụ phải bảo đảm đúng quy trình, khách quan, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ gìn lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, tập trung vào các tuyến, địa bàn và thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao; kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự. Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trong những tháng cuối năm.