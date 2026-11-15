  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ điều tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông

ClockThứ Hai, 16/11/2026 14:48
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông ngày 15/11, nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện tại khu vực lên 3.

Nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và IranHàng loạt cuộc đình công, biểu tình phản đối sử dụng cảng biển phục vụ chiến tranhÁp lực kép với thị trường dầu mỏ

Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tới châu Á để tiến hành các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Trung Quốc và Nga.

Truyền thông Israel cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã đến Trung Đông và gia nhập lực lượng gồm tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush đang hoạt động tại khu vực. Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn triển khai nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer.

Việc cùng lúc duy trì 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tạo nên sự hiện diện hải quân đặc biệt lớn của Mỹ tại Trung Đông, với hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay. Đây là lần thứ hai trong năm nay Mỹ triển khai đồng thời 3 tàu sân bay tại khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Hải quân Mỹ cũng thực hiện đợt triển khai tương tự, lần đầu tiên kể từ năm 2003, thời điểm diễn ra cuộc chiến tranh Iraq.

Hiện chưa rõ cả 3 nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ duy trì hoạt động tại Trung Đông trong bao lâu. Trước đó, tàu USS Theodore Roosevelt được dự kiến điều động tới khu vực để thay thế một trong hai tàu sân bay đang hiện diện. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể duy trì cả 3 nhóm tác chiến nếu tình hình đòi hỏi.

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra khi Tổng thống Trump đang cân nhắc phương án xử lý cuộc xung đột với Iran. Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ đã thông báo với các cố vấn cấp cao rằng ông có thể chưa ra lệnh tiến hành thêm các cuộc không kích quy mô lớn, trừ khi Iran hoặc lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành những cuộc tấn công mới nhằm vào lợi ích của Mỹ.

Trong khi đó, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là đã kêu gọi ông Trump tránh để căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang. Ngược lại, các quan chức Israel hối thúc Washington cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

https://nhandan.vn/xung-dot-tai-trung-dong-my-dieu-tau-san-bay-thu-ba-toi-trung-dong-post1002963.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Xung độtTrung ĐôngMỹ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ điều tra sự cố kỹ thuật khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 14/11 cho biết sự cố dẫn đến việc Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc hôm 13/11 bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện.

Mỹ điều tra sự cố kỹ thuật khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy
Mỹ cho phép nối lại các chuyến bay sau sự cố liên lạc trên toàn quốc

Ngày 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau hơn 4 giờ gián đoạn do sự cố liên lạc trong hệ thống kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến có thể tiếp diễn khi các hãng hàng không từng bước khôi phục hoạt động.

Mỹ cho phép nối lại các chuyến bay sau sự cố liên lạc trên toàn quốc
Những chuyển động tích cực

Ngày càng nhiều người tị nạn Syria quyết định hồi hương, mang theo mong ước về một cuộc sống ổn định, hòa bình trên mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” ở Trung Đông này. Đây là tín hiệu tích cực và tiếp động lực cho hành trình hồi sinh Syria từ tro tàn chiến tranh, đồng thời phản ánh nỗ lực của chính quyền giành được sự ủng hộ, công nhận từ cộng đồng quốc tế, thông qua những kết quả cải thiện đời sống người dân.

Những chuyển động tích cực

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top