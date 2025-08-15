Sát hạch công chức cấp xã để chính quyền cơ sở chuyên nghiệp hơn

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công phường Thủy Xuân (ảnh minh họa). Ảnh: Ngọc Hòa

Đội ngũ công chức cấp xã là “mặt tiền” của bộ máy công quyền. Mỗi ngày, họ trực tiếp tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cho nên, mục đích và các mục tiêu đặt ra khi cải cách bộ máy nhằm hướng đến một chính quyền cơ sở gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, cũng như xây dựng chính quyền phục vụ, chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng… đều có nguy cơ khó thành hiện thực nếu cấp xã không đủ năng lực triển khai. Bởi vậy, việc chọn đúng người, đặt đúng chỗ, đánh giá đúng năng lực là điều tiên quyết để chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Rất phấn khởi là sau hơn một tháng vận hành mô hình CQĐP2C, TP. Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực với hơn 2.300 thủ tục hành chính được công khai, 100% quy trình điện tử được phê duyệt, kết nối trọn vẹn với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, thực tiễn đòi hỏi TP. Huế, cụ thể là đội ngũ công chức cấp xã, phường cần phải phục vụ dân tốt và hiệu quả hơn nữa. Cho nên, việc TP. Huế chủ động tổ chức sát hạch là bước đi mạnh dạn, thể hiện rõ thái độ cầu thị và hướng tới giá trị thực chất.

Thay vì dựa vào hồ sơ, bằng cấp hay “uy tín lâu năm” để đánh giá cán bộ, công chức - thường có yếu tố cảm tính, thiếu định lượng, thì sát hạch sẽ đánh giá trực tiếp năng lực thực thi, từ biết làm, làm được, đến làm nhanh, làm đúng. Đây là điều mà người dân cần nhất từ một công chức.

Hình thức sát hạch cũng mở ra cơ hội để sàng lọc đội ngũ một cách khách quan, tránh tình trạng “ngồi nhầm chỗ” kéo dài. Một công chức yếu kém không nên tiếp tục giữ biên chế chỉ vì lý do “không ai đánh giá”, “không ai thay thế”. Ngược lại, những người có năng lực thực sự sẽ có cơ hội được giữ lại, phát triển và đóng góp nhiều hơn. Đây là cách tiếp cận công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp mà xã hội mong đợi từ lâu.

Tất nhiên, sát hạch không phải là “cây đũa thần”. Để công bằng và có tính thuyết phục, nội dung sát hạch phải được xây dựng bài bản, phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể; quy trình phải rõ ràng, có giám sát chặt chẽ; kết quả phải minh bạch và được sử dụng nghiêm túc để bố trí lại nhân sự. Đồng thời, cần lưu ý rằng: Sát hạch không nên là hoạt động “làm một lần cho xong”, mà cần được xem là một khâu thường xuyên trong chu trình đánh giá công vụ, từ tuyển dụng đến sử dụng và đào thải.

Cách làm chủ động của Huế, nếu cho kết quả mỹ mãn, sẽ là một bài học và kinh nghiệm hay cho các địa phương khác. Đặc biệt trong bối cảnh - như thừa nhận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị sơ kết 1 tháng vận hành CQĐP2C mới đây, ngày 28/7: Một trong những vướng mắc lớn hiện nay chính là về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của CQĐP2C.

Và Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết thêm: Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ có một văn bản để chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp, đánh giá việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó phân loại và sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể.

Trong dòng chảy chuyển đổi số, tinh giản biên chế và cải cách hành chính hiện nay, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức không còn là yếu tố hỗ trợ mà là điều kiện tiên quyết. Một trụ sở xã hiện đại, một quy trình điện tử hoàn hảo… cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu người công chức đứng sau đó không đủ năng lực hoặc thiếu tinh thần phục vụ.

Chính vì vậy, tổ chức sát hạch công chức cấp xã, nếu được triển khai bài bản, không chỉ giúp chọn ra người phù hợp, mà còn là bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và trách nhiệm hơn.