Niềm tin mới của bóng đá Cố đô

U17 Huế đang cho thấy tiềm năng của mình.

Từ năng khiếu đến đội 1

Hồi cuối tháng 5/2026, sân vận động (SVĐ) Tự Do đón hơn 1.300 thí sinh tham gia thi tuyển vận động viên (VĐV) năng khiếu bóng đá. So với năm 2025, con số này giảm gần một nửa. Nhưng nhìn ở góc độ chuyên môn, như đánh giá của huấn luyện viên (HLV) Dương Công Quốc, chất lượng thí sinh năm nay khá tốt, thậm chí một vài lứa U có thể nhỉnh hơn năm trước, nhất là U11 và U13.

Thực tế, nguồn tuyển của bóng đá Huế khá dồi dào khi mỗi năm luôn thu hút từ 1.000 thí sinh trở lên, dù rằng trong tâm lý của nhiều thí sinh, việc đến Huế ứng tuyển chỉ là “nguyện vọng 2” sau khi đã hoàn thành ứng tuyển ở một số trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tiếng tăm, như: PVF, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hà Nội…

Cũng từ nguồn này, những năm trở lại đây bóng đá Huế đã dần tạo được nền móng vững chắc, bắt đầu từ các lớp năng khiếu, các tuyến U rồi đến đội 1, mà Nguyễn Lương Tuấn Khải, Hoàng Quang Dũng là những ví dụ.

Hành trình của 2 chân sút này bắt đầu từ những trận bóng “làng”, sau khi trúng tuyển vào lớp năng khiếu rồi lần lượt trưởng thành qua các tuyến U11, U13, U15, U16, U17; rồi được triệu tập vào U16 Việt Nam dự Giải U16 Đông Nam Á, U17 châu Á, U19 Đông Nam Á, U20 châu Á cũng như góp mặt ở đội 1 CLB Bóng đá Huế.

Sau những lần được trui rèn ở nhiều cấp độ, cộng thêm quá trình thi đấu ở đội 1, Tuấn Khải và Quang Dũng dần khẳng định vị trí trên sân cỏ, và gần đây nhất, 2 chân sút của bóng đá Huế đã được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAN Games 2026 sắp tới.

Kế cận Tuấn Khải, Quang Dũng là Phạm Minh Cương khi chân sút vừa cùng U17 Việt Nam giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Cũng được đào tạo từ “lò” bóng đá Cố đô, chân sút trẻ Minh Cương đang từng bước khẳng định mình ở đấu trường khu vực, quốc tế.

Sức mạnh nội tại

Trở lại với giải hạng Nhì quốc gia 2026 - nơi mà CLB Bóng đá Huế đã vượt qua Lâm Đồng FC để giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhất quốc gia 2026/2027. Trong danh sách 30 cầu thủ của CLB Bóng đá Huế tại giải hạng Nhì, có đến 27 cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Điều này cho thấy mối liên kết giữa các tuyến trẻ với đội 1. Và lối chơi tập thể, sự ăn ý là một trong những điểm mạnh của đội bóng khi dưới thời HLV Lê Chí Nguyện, CLB Bóng đá Huế có sự đồng đều ở cả 3 tuyến, nhất là sự cơ động của hàng tiền vệ và các cầu thủ chạy cánh.

Ở giải hạng Nhì quốc gia 2026, CLB Bóng đá Huế giành 22 điểm sau 12 trận vòng bảng, với 6 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại. Hành trình của thầy trò HLV Lê Chí Nguyện đã cho thấy khả năng xoay xở của một đội bóng có phần lớn lực lượng được đào tạo tại chỗ. Sau lượt đi còn bộc lộ những hạn chế trong hiệu quả và sự đa dạng ở các phương án tấn công, họ đã điều chỉnh, phát huy những điểm mạnh và giải quyết tốt bài toán thiếu hụt lực lượng ở lượt về để rồi góp mặt ở sân chơi hạng Nhất.

Tất nhiên, giải hạng Nhất 2026/2027 sắp tới sẽ khốc liệt hơn. Nhưng với nội lực đang độ chín, cùng sự đồng hành của người hâm mộ và chính quyền, CLB Bóng đá Huế hoàn toàn có cơ sở nhắm tới những thứ hạng cao thay vì quẩn quanh với mục tiêu trụ hạng… như nhiều mùa giải hạng Nhất trước đây.

Niềm tin

Nếu bóng đá phong trào là nơi tạo nguồn, năng khiếu là bước sàng lọc, các tuyến U là quá trình đào tạo, đội 1 là nơi kiểm chứng thì bóng đá Huế đang cho thấy những tín hiệu tích cực.

Nguồn tuyển của bóng đá Huế khá dồi dào khi mỗi năm luôn thu hút từ 1.000 thí sinh trở lên.

Giải bóng đá Đại hội TDTT thành phố Huế lần X-2026 quy tụ 15 đội bóng đến từ 15 xã, phường, vừa tạo sân chơi cho các địa phương, vừa là dịp phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng lực, góp phần nâng chất phong trào bóng đá thành phố.

Ở các tuyến trẻ, năm nay, những lứa U11, U13 được đánh giá có chất lượng tốt hơn, trong khi thành tích á quân của U17 Huế tại Giải vô địch U17 quốc gia 2026 tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo. Ở đội 1, 27/30 cầu thủ được CLB đào tạo cho thấy nguồn cầu thủ “nội” đã được sử dụng thực chất, trong đó có những gương mặt được gọi lên các đội tuyển quốc gia…

Tại Đề án phát triển bóng đá Huế giai đoạn 2025 - 2030, mục tiêu đặt ra là xây dựng 10 vệ tinh đào tạo trên toàn thành phố; mỗi năm tuyển sinh từ 500 - 1.000 cầu thủ nghiệp dư; đến năm 2030 tuyển chọn, huấn luyện chuyên sâu khoảng 200 cầu thủ, hướng tới đóng góp nhiều gương mặt xuất sắc cho các đội tuyển quốc gia…

Những điều này cho thấy, bóng đá Huế đang hướng đến một hệ thống bài bản hơn, từ tạo nguồn, tuyển chọn đến đào tạo và sử dụng cầu thủ. Từ cơ sở này, việc trở lại hạng Nhất với mô hình hoạt động ngày càng chuyên nghiệp không chỉ giải quyết bài toán thành tích mà hứa hẹn sẽ có thêm nhiều lứa Tuấn Khải, Quang Dũng, Minh Cương... để từ đó có cơ sở “vươn mình ra biển lớn”.

Đó có lẽ mới là điều đáng chờ đợi ở bóng đá Huế trong những năm tới.