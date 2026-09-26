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ClockThứ Bảy, 03/10/2026 09:27

Phó Thủ tướng quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa, Tết Âm lịch, Quốc khánh

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 02/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

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Phó Thủ tướng quyết định phương án nghỉ 07 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 04 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 01 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. 

Văn bản nêu: Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11/9/2026 và Tờ trình số 10137/TTr-BNV ngày 14/9/2026 về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 07 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 04 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 01 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Như vậy, theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 01 ngày vào 24/11/2026.

Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ, Tết nêu trên.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
phương ánnghỉNgày Văn hóaTết Âm lịchQuốc khánh
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