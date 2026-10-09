Sẵn sàng phương án giữ gìn vệ sinh đô thị mùa mưa lũ

Công nhân HEPCO kiểm tra, xử lý rác tại họng thu nước nhằm hạn chế ngập úng.

Chủ động nhân lực, phương tiện

Tháng 9 vừa qua, HEPCO đã kiểm tra, vệ sinh, khơi thông các họng thu nước trên tất cả các tuyến đường do đơn vị phụ trách. Công việc tập trung phát hiện, xử lý các vị trí có nguy cơ tắc nghẽn; thu dọn rác, bùn đất và vật cản tại họng thu.

“Công tác kiểm tra nhằm tạo điều kiện cho nước mặt lưu thông vào hệ thống thoát nước nhanh hơn”, ông Dương Nhật Quang, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Nam Sông Hương thuộc HEPCO cho biết.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục nạo vét các tuyến thoát nước, bố trí lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý khi mưa lớn xảy ra. Đây là một trong những phương án mà HEPCO đưa vào kế hoạch để triển khai sớm nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026. Đơn vị cũng rà soát, sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy bơm, máy phát điện và các thiết bị chuyên dụng; chuẩn bị nhiên liệu, công cụ lao động, phụ tùng thay thế, bảo đảm có thể hoạt động trong điều kiện mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng.

Theo ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO, các đơn vị vệ sinh môi trường của công ty không chờ đến khi xảy ra mưa bão mới triển khai lực lượng. Tùy diễn biến thực tế, HEPCO sẽ điều động nhân lực, phương tiện theo từng khu vực, ưu tiên những địa bàn bị ảnh hưởng nặng và các tuyến giao thông quan trọng.

“Nhằm bảo đảm thông tin liên lạc trong thời gian xảy ra thiên tai, HEPCO tổ chức ứng trực 24/24 giờ, duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân về những sự cố như ngập nước, cây xanh gãy đổ, rác thải, điện chiếu sáng hoặc các vấn đề phát sinh khác để kịp thời xử lý”, ông Trần Hữu Ân nhấn mạnh.

Ưu tiên xử lý các tuyến đường giao thông, khu vực ngập

Khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, công tác xử lý được HEPCO triển khai theo thứ tự ưu tiên. Trước hết, lực lượng của đơn vị tập trung bảo đảm giao thông trên các tuyến đường chính, nhanh chóng thu dọn cây, cành gãy đổ, xử lý bùn đất và các vật cản trên lòng đường.

Cùng với thoát nước, thu gom rác thải là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu sau mưa lũ. HEPCO dự kiến bố trí thêm nhân lực, phương tiện thu gom rác tại những khu vực không bị ngập; đồng thời điều chỉnh tuyến vận chuyển khi các tuyến đường chính bị chia cắt.

Trong trường hợp rác phát sinh quá lớn hoặc bão, lũ kéo dài, công ty có phương án thiết lập các điểm tập kết rác, trạm trung chuyển tạm thời, ưu tiên các vị trí cao ráo. Phương tiện cơ giới cũng được huy động để tăng năng lực thu gom, vận chuyển về nơi xử lý.

Tại những vùng ngập sâu, phương tiện thu gom thông thường không thể tiếp cận được. Do đó, HEPCO chuẩn bị phương án sử dụng xe gom thủ công hoặc phương tiện phù hợp để thu gom rác tại các tuyến đường bị ngập, hạn chế tình trạng rác tồn đọng sau mưa.

Sau khi nước rút, lực lượng sẽ tập trung xử lý theo phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, ưu tiên các tuyến đường trung tâm, tuyến chính và những khu vực đông dân cư. Các tuyến đường, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, phương tiện vận chuyển và công trình bị ảnh hưởng sẽ được kiểm tra, đánh giá để có phương án sửa chữa, khắc phục nhằm sớm đưa đường phố trở lại trạng thái bình thường.

Ông Trần Hữu Ân cho biết, qua thực tế ứng phó với mưa bão, lũ lụt trong năm 2025, việc chuẩn bị từ sớm và sát với từng địa bàn có ý nghĩa rất quan trọng. Khi nước rút, lượng bùn đất, rác thải, cây cành phát sinh rất lớn, trong khi một số khu vực còn bị chia cắt, phương tiện khó tiếp cận. “Kinh nghiệm rút ra là phải xác định trước các điểm có nguy cơ ngập sâu, những tuyến đường nước rút chậm, chuẩn bị sẵn nhân lực, phương tiện và các điểm tập kết tạm thời để nhanh chóng xử lý”, ông Ân nói.