Huế đứng thứ 2 cả nước về tiến độ trao quà Tết Độc lập cho người dân

Theo thống kê, TP. Huế có hơn 1,4 triệu dân thuộc 40 xã, phường. Đến sáng 3/9, địa phương đã hoàn thành 93% việc trao quà, đứng thứ 2 toàn quốc về tiến độ trao quà Tết Độc lập. Riêng trong ngày 2/9, Huế dẫn đầu cả nước khi triển khai phát quà đồng loạt, giúp hàng trăm nghìn người dân đón ngày hội non sông thêm phần ấm áp, trọn vẹn.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh văn phòng UBND TP. Huế, cho biết: “Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực của bộ máy chính quyền địa phương các cấp. Nhiều phường, xã đã làm việc liên tục, xuyên đêm, không kể ngày nghỉ lễ để hoàn thành việc trao quà của Chính phủ đến tận tay người dân”.

Cán bộ xã A Lưới 1 hướng dẫn người dân ký nhận nhận quà Tết Độc lập

Điển hình là xã A Lưới 1, nơi có hơn 11.429 nhân khẩu. Đến nay, xã đã hoàn thành 100% công tác phát quà Tết Độc lập. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, cho hay: “Chúng tôi huy động toàn bộ cán bộ thôn, công chức các phòng ban, chia thành 19 điểm phát quà. Riêng ngày 1/9, cán bộ phải làm đến gần 21h mới xong. Bà con rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Chính phủ và chính quyền địa phương.”

Không chỉ A Lưới 1, các phường nội thành Huế cũng vào cuộc quyết liệt. Tại phường An Cựu, việc phát quà được triển khai bài bản và linh hoạt. Chủ tịch UBND phường, bà Hoàng Thị Như Thanh, cho biết: “Chúng tôi phát quà cho tổ trưởng các tổ dân phố, sau đó tổ trưởng chịu trách nhiệm trao tận tay cho người dân và ký nhận. Với những người già yếu, khó khăn đi lại, phường cử cán bộ đến tận nhà trao quà. Sau ngày 2/9, phường tiếp tục thông báo để bà con chưa nhận có thể đến UBND phường hoặc liên hệ tổ trưởng để nhận quà”.

Người dân phấn khởi khi nhận quà Tết Độc lập

Món quà Tết Độc lập 100.000 đồng tuy giá trị không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Nhiều người dân Huế chia sẻ niềm vui khi cầm trên tay món quà nhỏ nhưng đầy nghĩa tình này. Có người dùng số tiền này mua thêm ít thịt cá để mâm cơm Tết Độc lập thêm đủ đầy, có người dành cho con cháu làm quà, có người cẩn thận cất giữ như kỷ niệm thiêng liêng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên khắp các thôn, xóm, tổ dân phố, không khí rộn ràng lan tỏa. Những buổi phát quà không chỉ đơn thuần là trao nhận, mà còn trở thành dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia niềm vui ngày Tết Độc lập của đất nước.

UBND TP. Huế khẳng định sẽ không để người dân nào bị bỏ sót. Trong ngày 3/9, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các phường, xã rà soát kỹ lưỡng, có phương án tiếp tục trao quà cho các hộ dân chưa kịp nhận. Với cách làm quyết liệt, đồng bộ, Huế đặt mục tiêu hoàn thành 100% tiến độ trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ xã Phú Vang trao quà Tết Độc lập của Chính phủ đến tận tay người dân, bảo đảm kịp thời và đầy đủ

Thành công bước đầu này là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ địa phương, đồng thời phản ánh truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của người dân xứ Huế. Tết Độc lập năm nay, cùng với sắc cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, những phần quà của Chính phủ đã góp phần làm cho không khí Tết Độc lập thêm nồng ấm, chan chứa niềm tin và niềm tự hào dân tộc.