Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả do “ông trùm” 9x cầm đầu

Đối tượng Phạm Duy Phú tái hiện lại cách thức, quá trình sản xuất giấy tờ giả

Ẩn số từ không gian mạng

Với nghiệp vụ sắc sảo của các trinh sát Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP. Huế, một loạt tin nhắn tưởng chừng vô hại lại hé lộ những dấu hiệu bất thường. Những mẩu tin nhắn được gửi hàng loạt qua ứng dụng iMessage của Apple, với nội dung ngắn gọn: "Chuyên làm giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc" và kèm theo đó là một tài khoản Zalo ảo để liên hệ. Không phải là một vài tin nhắn đơn lẻ, mà là một chiến dịch dội bom tin nhắn được thực hiện với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước.

Lần theo những tài khoản Zalo ảo, các trinh sát tiếp tục phát hiện hàng loạt fanpage trên Facebook cũng đang chạy quảng cáo rầm rộ với nội dung tương tự, có thiết kế, giao diện chuyên nghiệp và bắt mắt để tiếp cận hàng triệu người dùng. Mọi giao dịch, trao đổi đều diễn ra trong một thế giới ảo được che chắn bởi vô số lớp vỏ bọc tinh vi. Đối tượng tư vấn không bao giờ lộ mặt, chỉ dùng tài khoản ảo; thông tin khách hàng được yêu cầu gửi qua tin nhắn Zalo, Messenger và thanh toán chủ yếu qua hình thức nhận hàng trả tiền.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế, chuyên án được xác lập. Đồng thời, những cán bộ, chiến sĩ am hiểu công nghệ thông tin, dày dạn kinh nghiệm nhất của Phòng ANM&PCTPSDCNC, Phòng An ninh điều tra Công an TP. Huế được huy động, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Cục ANM&PCTPSDCNC Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Cuộc đấu trí cân não với những "bóng ma" trên không gian mạng chính thức bắt đầu.

Lực lượng công an khám xét căn hộ, nơi các đối tượng sản xuất giấy tờ giả

Lần theo dấu vết "ông trùm"

Ban chuyên án nhận định, để triệt phá tận gốc đường dây này, nút thắt quan trọng nhất chính là phải tìm ra kẻ cầm đầu và "đại bản doanh" sản xuất. Đây là một thách thức không hề nhỏ. Mọi liên lạc trong đường dây đều thực hiện qua các ứng dụng bảo mật, kết hợp với các công cụ ẩn danh. Các thành viên trong mạng lưới dường như không hề biết mặt nhau, chỉ làm việc theo mệnh lệnh từ một "ông trùm" giấu mặt.

Các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, hiện đại nhất được triển khai. Hàng triệu dữ liệu điện tử được sàng lọc, phân tích, các trinh sát phải kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất. Một mắt xích quan trọng được hé mở khi lực lượng chức năng tập trung phân tích vào các fanpage chạy quảng cáo. Dòng tiền khổng lồ chi cho quảng cáo mỗi ngày đã dẫn các trinh sát đến đối tượng Phạm Hữu Dũng (SN 1991, trú tại Hà Nội). Dũng chính là kẻ được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Chính Dũng cũng chỉ là một mắt xích làm việc qua mạng và nhận tiền qua tài khoản, không hề biết kẻ thuê mình thực sự là ai.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn gồm 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này là "cỗ máy" phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày.

Việc truy vết chủ nhân của hệ thống này vô cùng gian nan. Nhưng bằng sự quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chính là Phạm Duy Phú (SN 1992, trú tại Nghệ An). Tuy còn khá trẻ nhưng đối tượng này có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn. Mọi dấu vết từ các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng ảo cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh. Sau tầng tầng lớp lớp bức màn ảo được che đậy một cách tinh vi, cuối cùng dòng tiền đều chỉ về Phú. Chân dung "ông trùm" của đường dây tội phạm làm giấy tờ giả quy mô “khủng” dần xuất lộ một cách rõ nét.

Công an thu giữ nhiều điện thoại di động và phôi giấy tờ giả là tang vật vụ án

"Công xưởng" và mạng lưới chân rết

Khi đã xác định được kẻ cầm đầu Phạm Duy Phú, ban chuyên án tiếp tục "giăng lưới" để làm rõ toàn bộ mạng lưới chân rết của đối tượng. Phú đã xây dựng một đế chế tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ. Với vai trò chủ mưu cầm đầu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo “ảo” để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất.

Theo đó, Phú cùng với 2 đối tượng thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định đã sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) để đặt "công xưởng". Bên trong căn hộ này có đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại như: Máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe... được đặt mua trên mạng. Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.

Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram ảo đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm. Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác; tạo thành một mạng lưới "rửa tiền" và hỗ trợ cho Phú.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển giấy tờ giả trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost trên khắp địa bàn thành phố. Một đối tượng khác là Mai Quốc Việt (trú tại TP. Hà Nội) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Quy trình này tạo ra một "mê cung" trong khâu vận chuyển, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.

Kể từ khi hoạt động vào năm 2022, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, gây ra một mối nguy hại lớn cho trật tự xã hội.

"Cất vó" và lời cảnh tỉnh

Sau một thời gian dài kiên trì thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án quyết định thời cơ "cất vó" đã chín muồi. Một kế hoạch đánh án chi tiết, tỉ mỉ đã được vạch ra. Nhiều tổ công tác được thành lập, đồng loạt di chuyển đến các địa điểm tại Nghệ An và Hà Nội.

Trong một ngày, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của Phú tại TP. Vinh và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại TP. Hà Nội. Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Duy Phú và các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố 8 bị can gồm: Phạm Duy Phú, Nguyễn Huy Tiến (SN 1979, trú tại TP. Hà Nội), Nguyễn Phi Định (SN 1997, trú tại Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (sinh năm 1983, trú tại TP. Huế), Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, trú tại Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (sinh năm 1991, trú tại TP. Hà Nội), Đinh Xuân Nam (SN 2000, trú tại Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (SN 2000, trú tại Nam Định) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Chuyên án được triệt phá thành công là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an TP. Huế, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những kẻ có ý định lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi phạm pháp và cả những người vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay, sử dụng giấy tờ giả.

Hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hệ lụy khôn lường, làm suy giảm niềm tin của xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và là mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.