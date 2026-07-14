Nhường đất riêng cho đường chung

Nhà thầu hỗ trợ Nhân dân tháo dỡ hàng rào, di dời cây cối tại tuyến đường xóm Thuận Điền.

Hàng rào lùi lại, con đường rộng ra

Tuyến đường xóm Thuận Điền là trục chính nối từ Quốc lộ 49B ra chợ trung tâm xã, được bê tông hóa cách đây 10 năm. Đến nay, tuyến đường đã xuống cấp, mặt đường hẹp, nhiều khúc cua gấp, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Hiện tuyến đường này đang được xã Bình Điền đầu tư nâng cấp, mở rộng lên 6,5m.

Toàn tuyến có 70 hộ bị ảnh hưởng về đất đai, trong đó 10 hộ phải di dời toàn bộ cổng ngõ, tường rào kiên cố. Điều đáng ghi nhận là 100% hộ dân đều đồng thuận, tự nguyện ký đơn hiến đất, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công mà không nhận bồi thường.

Tại một khúc cua gấp, gia đình ông Trần Đức Hùng phải lùi sâu vào gần 1m để mở rộng bán kính đường. Gia đình này vừa hiến hơn 10m2 đất thổ cư mặt tiền, vừa tự tháo dỡ toàn bộ tường rào, trụ cổng bê tông cốt thép và phần mái tôn phía trước, với giá trị hàng chục triệu đồng. Ông Hùng tâm sự: “Dù thiệt thòi, gia đình vẫn đồng lòng cùng bà con tự nguyện thực hiện”.

Cách đó hơn 5km, tại thôn Hồng Tiến 1, nơi có đông đồng bào Pa Hy sinh sống, phong trào hiến đất cũng được ghi nhận. Theo kế hoạch năm 2026 của xã, tuyến đường dài gần 500m, có 24 hộ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích dự kiến vận động hiến gần 450m2. Đến nay, 24/24 hộ đã đồng thuận hiến đất mở đường. Nhiều hộ Pa Hy dù đất sản xuất ít, đời sống còn khó khăn, nhưng vẫn sẵn sàng chặt bỏ cây trồng, dành đất để con đường được mở rộng, con em đi lại thuận tiện hơn.

Ông Lê Văn Dương, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Tiến 1 cho biết, kết quả vận động có được nhờ sự vào cuộc tích cực của chi bộ và các đoàn thể trong thôn. Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân hiểu rõ hơn lợi ích của việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính, từ đó đồng thuận tham gia.

Giải phóng mặt bằng bằng sức dân

Việc người dân ở Phú Lợi và Hồng Tiến 1 tự nguyện dành đất mở đường không phải là những trường hợp riêng lẻ ở Bình Điền.

Theo UBND xã Bình Điền, năm 2025, xã triển khai 25 công trình, trong đó có 8 công trình giao thông có sự đóng góp trực tiếp bằng đất của Nhân dân. Tổng diện tích người dân tự nguyện hiến gần 7.900m2, giúp Nhà nước tiết kiệm khoảng 1,7 tỷ đồng chi phí bồi thường, đầu tư. Con số này chưa tính giá trị cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và hàng ngàn ngày công lao động người dân tự nguyện đóng góp.

Năm 2026, phong trào tiếp tục được nhân rộng với 7 công trình, tổng diện tích dự kiến vận động hiến gần 7.300m2, giá trị ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. Trong đó, tuyến xóm Thuận Điền và tuyến Hồng Tiến 1 là những địa bàn có sự đồng thuận cao của người dân. Giai đoạn 2027 - 2030, xã dự kiến triển khai 18 công trình giao thông mới, với tổng diện tích cần vận động hiến hơn 58.500m2, trị giá khoảng 8,5 tỷ đồng.

Sự đồng thuận của người dân đã góp phần tháo gỡ nút thắt lớn nhất trong xây dựng cơ bản là giải phóng mặt bằng. Ông Lê Hiếu Liêm, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Điền thông tin: Sự ủng hộ của người dân trong việc hiến đất đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình hạ tầng. Đối với những tuyến đã có mặt bằng, đơn vị thi công có thể chủ động bố trí máy móc, nhân lực được đơn vị thi công tập trung đến đó, tổ chức thi công cuốn chiếu, hạn chế gián đoạn do vướng mặt bằng.

Để có được sự đồng thuận lớn ấy, không thể thiếu vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động. Ông Nguyễn Đình Vũ Hạ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Điền cho biết, Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và người dân để phát huy kết quả của phong trào “Hiến đất mở đường”, góp phần thực hiện các kế hoạch phát triển hạ tầng của địa phương.