Lãnh đạo Liên hợp quốc và học giả quốc tế đánh giá cao thành tựu của Việt Nam

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. (Ảnh: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong chặng đường phát triển 80 năm qua.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New York, Phó Tổng Thư ký Atul Khare cho rằng Liên hợp quốc và Việt Nam có những điểm tương đồng trên chặng đường lịch sử đã qua.

80 năm trước, Liên hợp quốc được thành lập với sứ mệnh giúp các thế hệ tương lai không phải đối mặt với một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, đồng thời mang lại hòa bình, tự do và cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người. Đó cũng chính là tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare. (Ảnh: Lê Hoàng/TTXVN)

Ông Atul Khare bày tỏ tự hào trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, khi từ một quốc gia cần được viện trợ đã vươn lên trở thành một nước ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp thiết thực cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững, tham gia các sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế ở nhiều khu vực trên thế giới.

Kể từ năm 2014, Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở châu Phi, trong đó có việc triển khai 6 sỹ quan cảnh sát, các đội công binh và các bệnh viện cấp 2…

Lãnh đạo Liên hợp quốc cũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam trong nỗ lực hoàn thành 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), qua đó góp phần cải thiện đời sống người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam đặc biệt thành công về chương trình xóa đói giảm nghèo, giáo dục, trao quyền cho phụ nữ và nước sạch. Những kinh nghiệm quý báu đó của Việt Nam đang được chia sẻ và có ích cho nhiều nước khác trên thế giới.

Trong khi đó, ngày 5/9, trường Đại học Quốc gia La Plata của Argentina đã tổ chức hội thảo nhân 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam để tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử cũng như các thành tựu 40 năm Đổi mới. Hội thảo có sự tham dự của các giáo sư và sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (FaHCE).

Tại hội thảo, chuyên gia Gaston Fiorda - người có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam - nhấn mạnh rằng trong suốt chiều dài lịch sử 8 thập kỷ qua, dân tộc Việt Nam luôn khẳng định giá trị thiêng liêng, bất khả xâm phạm của quyền tự do và hạnh phúc dân tộc. Điều này thể hiện sự trưởng thành, đoàn kết và bản lĩnh của Việt Nam trong hành trình khẳng định chủ quyền, xây dựng đất nước giàu mạnh, hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới, dựa trên tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

Ông Fiorda - một nhà báo Argentina từng đoạt giải Nhất Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VI - bày tỏ khâm phục trước tinh thần đấu tranh anh dũng và bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, cũng như những nỗ lực phi thường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là thành tựu của công cuộc Đổi Mới.

Chỉ trong chưa đầy 40 năm, Việt Nam đã chuyển mình từ một trong những quốc gia nghèo thành một nền kinh tế năng động, thuộc nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình.

Là một chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á của Đài Phát thanh Quốc gia Argentina (RNA), ông Fiorda bày tỏ rất ấn tượng trước cuộc cách mạng sắp xếp và tinh gọn tổ chức, bộ máy một cách mạnh mẽ và quyết liệt của Việt Nam trong thời gian qua.

Chuyên gia Ezequiel Ramoneda phát biểu tại hội thảo về quan hệ Argentina-Việt Nam. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Ông cho rằng Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV có ý nghĩa quan trọng mang tính bước ngoặt trên con đường phát triển của mình, với việc sẽ đưa ra các quyết định về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến đường lối, chiến lược phát triển đất nước để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Cũng tại hội thảo, chuyên gia Ezequiel Ramoneda - Chủ tịch Hiệp hội Mỹ Latinh về nghiên cứu châu Á và châu Phi (ALADAA) - đề cập tới lịch sử quan hệ hơn 50 năm giữa Argentina và Việt Nam, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ của nhân dân Argentina đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Theo ông Ramoneda, điều phối viên của Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á (CESEA) thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Đại học Quốc gia La Plata, trong giai đoạn hiện nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt là quan hệ kinh tế và thương mại.

Việt Nam đang là bạn hàng thương mại lớn thứ 6 của Argentina và Argentina xem Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á với nỗ lực mở rộng hợp tác về nông nghiệp và chế biến.

Các giáo sư và sinh viên Argentina tham dự hội thảo cũng bày tỏ quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về quá trình phát triển, vai trò và vị thế của Việt Nam tại châu Á cũng như trên thế giới, bên cạnh các định hướng chiến lược trong tương lai.

Cũng nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Lưu Anh thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc, về những thành tựu, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và triển vọng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo sư Lưu Anh cho rằng kể từ khi giành độc lập năm 1945, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ khôi phục sau chiến tranh đến cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, từ khi thực hiện đường lối Đổi Mới năm 1986, kinh tế của Việt Nam đã đạt bước tiến vượt bậc, từng bước chuyển mình từ nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu sang nền kinh tế thị trường năng động, công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh.

Năm 2024, GDP của Việt Nam đạt 476,3 tỷ USD, tăng mạnh từ mức 4,5 tỷ USD năm 1986; GDP bình quân đầu người cũng tăng từ dưới 100 USD năm 1986 lên khoảng 4.700 USD.

Việt Nam đã tham gia nhiều tổ chức và hiệp định thương mại quan trọng như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)..., qua đó củng cố vị thế trong nền kinh tế toàn cầu.

Đánh giá về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Lưu Anh nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng cũng như của công cuộc phát triển đất nước.

Đảng đã khởi xướng và kiên trì đường lối đổi mới, tạo động lực cho cải cách thị trường, mở cửa thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chỉ tính riêng quý 1/2025, vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam đạt 10,98 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, nhiều cải cách về thể chế, hành chính, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo và khu công nghệ cao đang được triển khai, mở đường cho sự phát triển các ngành công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Về triển vọng tương lai, Giáo sư Lưu Anh nhận định Việt Nam có nhiều lợi thế, trong đó nổi bật là dân số trẻ và thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng. Mặc dù chịu tác động từ tình hình quốc tế, GDP quý 2 vừa qua của Việt Nam vẫn tăng 7,96% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong gần 20 năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 262,4 tỷ USD, khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, Giáo sư Lưu Anh cảnh báo rằng Việt Nam sẽ đối mặt với áp lực lạm phát, chi phí lao động tăng và hạ tầng cần được tiếp tục hoàn thiện. Để duy trì tăng trưởng bền vững, Việt Nam nên tập trung phát triển công nghiệp ở mức cao hơn, đồng thời gia tăng giá trị chế tạo và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng.

Hòa chung không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, tiểu bang Texas của Mỹ, đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại khách sạn Hyatt.

Tham dự buổi lễ có bà Katherine Ho - Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ ngoại giao Mỹ, đại diện chính quyền địa phương; Lãnh sự đoàn tại Houston; các hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp, học giả, đại diện một số trường đại học tại Texas; cùng với đông đảo bà con kiều bào, các chuyên gia và sinh viên người Việt đang sinh sống tại Texas.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Houston chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng lãnh sự Hoàng Thùy Dương nêu bật những dấu mốc nổi bật trong chặng đường 80 năm xây dựng, gìn giữ và phát triển của Việt Nam, đồng thời điểm lại các bước phát triển trong 30 năm quan hệ Việt Nam-Mỹ, từ cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ngoài ra, Tổng lãnh sự cũng đề cập đến sự phát triển quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với tiểu bang Texas trong những năm gần đây, với sự đóng góp của các doanh nghiệp và cộng đồng bà con kiều bào.

Trong bài phát biểu của mình, bà Katherine Ho chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam, đồng thời khẳng định mối quan hệ vô cùng đặc biệt giữa Việt Nam và Mỹ. Bà đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây và khẳng định Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Mỹ./.