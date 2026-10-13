Đầu tư không gian tập luyện tương xứng với thể thao thành tích cao

Không gian tập luyện rộng rãi, khang trang của Đội tuyển Karate Huế.

Ba thập kỷ chờ sàn tập “chuẩn”

Buổi tập của Đội tuyển Karate Huế trước thềm Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (TTHL&TĐTT) số 288 Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng trong nhà tập luyện rộng gần 200m2, dễ dàng nhận thấy sự hứng khởi, dứt khoát và mạnh mẽ trong từng động tác của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Lê Văn Lộc.

Không còn tâm lý dè dặt như trước, các vận động viên (VĐV) thoải mái tung đòn, di chuyển, bật nhảy trên sàn tập. Nếu trước đây, mỗi động tác mạnh đôi khi kèm theo nỗi lo, vì “dậm mạnh chân sợ sàn hỏng”, thì nay, với sàn tập đúng chuẩn 12 x 12m, chất liệu xốp cao cấp, chống trượt, những bài tập kỹ thuật, đối kháng với cường độ cao đều được thực hiện một cách bài bản, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Ông Lê Văn Lộc, HLV trưởng Đội tuyển Karate Huế cho biết, gần 30 năm kể từ khi karate được đưa vào hệ thống thể thao thành tích cao của Huế, đây là lần đầu tiên các VĐV có được một không gian tập luyện tương đối đạt chuẩn với sàn tập rộng rãi, dụng cụ tập luyện đầy đủ. Những thay đổi này tạo tâm lý tự tin, thoải mái để các VĐV phát huy tốt khả năng của mình.

Từ tháng 9/2026, không gian tập luyện này chính thức trở thành “ngôi nhà chung” của ba bộ môn taekwondo, karate và vovinam. Theo đại diện của TTHL&TĐTT, việc bố trí không gian tập luyện mới cho các bộ môn này được xem là một trong những bước tháo gỡ “điểm nghẽn” về cơ sở vật chất, vốn tồn tại trong thời gian dài, nhất là đối với những môn thể thao thành tích cao được kỳ vọng đóng góp huy chương của Huế.

Cần chiến lược lâu dài

Hiện nay, ngoài ba bộ môn trên đã có địa điểm tập luyện mới, nhiều môn trọng điểm nhóm 1 theo Kế hoạch Phát triển thể thao thành tích cao thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030 như: vật, đá cầu, cờ vua, bắn cung, jujitsu vẫn chưa có không gian tập luyện chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu chuyên môn. Ở nhóm 2, những môn như điền kinh, bơi, lặn, cờ tướng, cầu lông, cầu mây, bóng đá… cũng cần được quan tâm về điều kiện tập luyện khi yêu cầu nâng cao thành tích ngày càng lớn.

Trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn giới hạn, việc tháo gỡ “điểm nghẽn” trong không gian tập luyện không nhất thiết phải đầu tư công trình mới. Điều quan trọng là rà soát, sắp xếp và khai thác hiệu quả những cơ sở vật chất đang có, ưu tiên không gian cho những bộ môn trọng điểm, có khả năng tranh chấp huy chương nhưng đang thiếu điều kiện tập luyện.

Theo ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, thời gian qua, ngành thể thao đã chỉ đạo TTHL&TĐTT thành phố chủ động liên kết với một số đơn vị trên địa bàn, hợp đồng thuê sân bãi, địa điểm tập luyện bảo đảm điều kiện cho VĐV. Đồng thời, một số VĐV xuất sắc được lựa chọn, gửi đến các trung tâm đào tạo của quốc gia để tiếp tục được huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Những giải pháp này phần nào giảm áp lực từ tình trạng thiếu cơ sở vật chất, không gian tập luyện.

Việc từng bước tháo gỡ những “điểm nghẽn” về không gian tập luyện cho các bộ môn thành tích cao cần được đặt trong một chiến lược phát triển lâu dài, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển thể dục thể thao của mỗi địa phương, đơn vị. Đây cũng là tinh thần được đặt ra tại Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế và điều kiện phục vụ tập luyện, thi đấu.

Với phát triển thể thao thành tích cao, ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho rằng, một trong những định hướng được kỳ vọng tạo bước chuyển căn cơ là Đề án đầu tư Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tại Khu E - Đô thị An Vân Dương với diện tích khoảng 7,6ha. Đây sẽ là không gian chuyên biệt, đáp ứng các yêu cầu về tập luyện, thi đấu, huấn luyện và chăm sóc sức khỏe cho VĐV, qua đó tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao. Việc sớm hoàn thiện Dự án Quảng trường Văn hóa - Thể thao cũng được kỳ vọng bổ sung một thiết chế thể thao quy mô, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế cũng như có thêm không gian “đạt chuẩn” cho việc tập luyện.