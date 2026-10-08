Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, hội nghị hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra; thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị đã cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Trung ương đã thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước; quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị; xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả; quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Trung ương cũng đã thống nhất mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá. Các quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, thực thi, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc; phải được thực hiện đồng bộ, gắn xây dựng Đảng với phát triển đất nước. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá năng lực lãnh đạo, công tác cán bộ, trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng là cơ sở để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện nền tảng tổ chức của Đảng. Các cơ quan chủ trì phải triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; huy động trí tuệ của các nhà lý luận, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn, phục vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV và các quyết định chiến lược của Đảng.

Về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, sự lãnh đạo toàn diện phải phát huy chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, thực hiện thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Nâng cao chất lượng từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh. Về công tác cán bộ, xác định 3 đột phá: Đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ; tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ để tạo nguồn, đào tạo, bố trí. Trong chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài, đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, giao việc, trao quyền, bảo đảm nguồn lực; giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo và ghi nhận xứng đáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Trung ương thống nhất đánh giá, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, dù thế giới biến động nhanh, phức tạp, đất nước vẫn đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Những tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương phải giải quyết kịp thời việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kèm phương án đối với việc vượt thẩm quyền. Các địa phương động lực, đầu tàu, cực tăng trưởng phát huy vai trò dẫn dắt. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và năng lực phát triển; không để lãng phí vốn, đất đai, tài sản và cơ hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các quyết sách phải được cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời ngay sau hội nghị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo; Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy thực hiện theo thẩm quyền; phải rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện thực hiện; xử lý nội dung giao thoa, tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay; thí điểm phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn, tiêu chí đánh giá và kiểm soát rủi ro.

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; chủ động tháo gỡ vướng mắc, chuẩn bị kế hoạch, ngân sách, con người, nguồn lực cho năm tới; không để việc đã tháo gỡ khó khăn, đã xác định phải thực hiện mà tiếp tục kéo dài vì chậm quyết định, né tránh trách nhiệm. Theo sát nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh thiếu sót, kiểm tra việc khắc phục, xử lý trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường vận động, giám sát, phản biện; bảo đảm Nhân dân được tham gia và thụ hưởng thành quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực, địa bàn được phân công; chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện văn kiện hội nghị để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV. Ngay sau hội nghị, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân bắt tay vào công việc, tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

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