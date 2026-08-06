Cellphones bất ngờ giảm giá sâu hàng loạt iPhone 18 lên đến 5tr

Giá iPhone 18 Series tại CellphoneS tháng 10/2026

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được bán tại CellphoneS với bốn mức dung lượng từ 256 GB đến 2 TB, cùng bốn màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. Tính đến ngày 08/10/2026, giá iPhone 18 Pro 256GB tại CellphoneS là 38.790.000 đồng cho màu Đen và 38.990.000 đồng cho ba màu còn lại.

Phiên bản Giá tại CellphoneS tháng 10/2026 Giá niêm yết Apple Store Online (đồng) Chênh lệch (đồng) iPhone 18 Pro 256 GB 38.790.000 (màu Đen) 38.999.000 209.000 iPhone 18 Pro 512 GB 45.490.000 45.499.000 9.000 iPhone 18 Pro 1 TB 57.990.000 (màu Đen) 58.499.000 509.000 iPhone 18 Pro 2 TB 77.490.000 77.999.000 509.000 iPhone 18 Pro Max 256 GB 41.990.000 41.999.000 9.000 iPhone 18 Pro Max 512 GB 48.490.000 48.499.000 9.000 iPhone 18 Pro Max 1 TB 61.490.000 61.499.000 9.000 iPhone 18 Pro Max 2 TB 80.990.000 80.999.000 9.000

Giá bản Pro mới tại CellphoneS chỉ chênh nhẹ giá niêm yết. Ảnh: Apple

Với mức chênh này, khoản tiết kiệm lớn hơn khi mua iPhone 18 Series nằm ở ưu đãi thu cũ và ưu đãi thanh toán, không nằm ở giá bán. Giá trong bảng là giá hiển thị trên website CellphoneS ngày 08/10/2026 và có thể được điều chỉnh theo từng đợt chương trình.

Mức giảm đến 5 triệu đồng của iPhone 18 Series áp dụng thế nào?

Khoản giảm lớn khi mua iPhone 18 tại CellphoneS đến từ chương trình thu cũ lên đời. Người không có máy cũ vẫn được chọn ưu đãi thanh toán, nhưng mỗi đơn hàng chỉ được dùng một trong hai chương trình.

Trợ giá thu cũ lên đời đến 5 triệu đồng

Khi tham gia chương trình Thu cũ đổi mới iPhone 18 Series tại CellphoneS, khách hàng sẽ nhận được mức trợ giá lên tới 5 triệu đồng. Cụ thể, người mua iPhone 18 phiên bản 256GB và 512GB sẽ được hỗ trợ mức trợ giá đến 2 triệu đồng. Trong khi các phiên bản dung lượng lớn từ 1TB trở lên sẽ nhận mức trợ giá cao nhất đến 5 triệu đồng.

Đổi máy cũ lấy máy mới, nhận trợ giá trong cùng giao dịch. Ảnh: Apple

Khoản trợ giá này phù hợp với người đang có máy cũ định bán lại, vì việc đổi máy và nhận máy mới diễn ra trong cùng một lần giao dịch. Mức 5 triệu đồng là mức tối đa, nên người mua cần hỏi lại mức trợ giá áp cho chiếc máy cũ đang dùng trước khi chốt đơn.

Ưu đãi thanh toán giảm đến 2 triệu đồng

Ưu đãi thanh toán của CellphoneS giảm trực tiếp từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng khi bạn mua iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max qua ngân hàng hoặc ví điện tử. Theo CellphoneS, ưu đãi này không áp dụng đồng thời với chương trình thu cũ lên đời, nên mỗi đơn hàng chỉ nhận một trong hai khoản giảm.

Với người không có máy cũ hoặc muốn giữ lại máy đang dùng, ưu đãi thanh toán khi mua iPhone 18 Series là khoản giảm phù hợp hơn. Mức giảm cụ thể khác nhau theo từng phương thức thanh toán, nên người dùng cần xem lại số tiền được giảm ở bước thanh toán trước khi đặt hàng.

Chi phí khi mua iPhone 18 Pro 256GB theo từng cách ưu đãi

Lấy giá iPhone 18 Pro 256GB màu Đen tại CellphoneS ngày 08/10/2026 là 38.790.000 đồng làm mốc tính. Số tiền phải trả còn lại sau ưu đãi sẽ khác nhau tùy chương trình bạn chọn.

● Chọn ưu đãi thanh toán: 38.790.000 − 2.000.000 = 36.790.000 đồng, nếu phương thức thanh toán được giảm ở mức tối đa.

● Chọn thu cũ lên đời: 38.790.000 − 3.000.000 = 35.790.000 đồng, nếu máy cũ đem đổi được trợ giá ở mức tối đa.

Số tiền phải trả phụ thuộc vào ưu đãi bạn chọn khi mua. Ảnh: Apple

Đợt giảm đến 5 triệu đồng của iPhone 18 Series tại CellphoneS có lợi cho người có máy cũ, vì giá bán chỉ giảm không đáng kể so với giá niêm yết. Nếu có máy cũ, bạn nên hỏi mức trợ giá thực tế để so với ưu đãi thanh toán. Nếu không có máy cũ, ưu đãi thanh toán là cách giảm chi phí hợp lý hơn.

Mua iPhone 18 Series chính hãng, uy tín tại CellphoneS

Khách hàng hiện đã có thể dễ dàng chọn mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại hệ thống cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc hoặc đặt hàng online qua website.

Đáng chú ý, CellphoneS mang đến giải pháp tài chính vô cùng linh hoạt với chương trình trả góp 0% lãi suất lên tới 18 tháng. Đặc biệt, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm nâng cấp thiết bị mới nhờ gói đặc quyền S-BuyBack, cam kết thu lại tối thiểu 60% giá trị máy đối với bản Pro và 65% đối với bản Pro Max trong vòng 15 tháng sử dụng.

Nguồn: CellphoneS