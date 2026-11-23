Những bàn tay gìn giữ di sản
Thứ Ba, 24/11/2026 06:04 (GMT+7)
HNN - Di sản văn hóa được tạo dựng bằng tài năng và tâm huyết của những thế hệ đi trước. Để di sản tiếp tục sống cùng hôm nay và mai sau, những di sản ấy được gìn giữ bằng bàn tay, tri thức, sự kiên nhẫn và cả tình yêu của những người thợ bình dị. Và có lẽ, chính những bàn tay ấy đang làm nên một vẻ đẹp khác cho di sản văn hóa Huế: vẻ đẹp của sự tiếp nối.
Trong số báo đặc biệt này, như một lời tri ân, Huế ngày nay trân trọng giới thiệu vẻ đẹp lao động của những con người ấy. Họ là những người thợ tu bổ, nghệ nhân phục chế, người chăm sóc di tích và gìn giữ cảnh quan… Lặng lẽ với công việc thường ngày, họ đang góp phần giữ lại vẻ đẹp của di sản Huế, để những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Bộ ảnh do Liên Minh - Bảo Minh thực hiện.
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|Trang trí họa tiết nội thất điện Thái Hòa.
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|Hạ giải những viên gạch mất liên kết ở lăng Tự Đức.
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|Chăm sóc hiện vật
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|Tuần tra đêm