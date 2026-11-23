HNN - Di sản văn hóa được tạo dựng bằng tài năng và tâm huyết của những thế hệ đi trước. Để di sản tiếp tục sống cùng hôm nay và mai sau, những di sản ấy được gìn giữ bằng bàn tay, tri thức, sự kiên nhẫn và cả tình yêu của những người thợ bình dị. Và có lẽ, chính những bàn tay ấy đang làm nên một vẻ đẹp khác cho di sản văn hóa Huế: vẻ đẹp của sự tiếp nối.