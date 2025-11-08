  • Huế ngày nay Online
Cuba lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ chống Triều Tiên

ClockThứ Bảy, 08/11/2025 14:49
Cuba lên án các biện pháp cưỡng chế đơn phương mới do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Triều Tiên nhằm hạn chế quyền hợp pháp của nước này trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Chính phủ Cuba lên án lệnh trừng phạt đơn phương mới của Mỹ chống Triều Tiên, coi đây là hành vi vi phạm quyền phát triển cũng như quyền bảo vệ chủ quyền của quốc gia châu Á này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói: "Chúng tôi lên án các biện pháp cưỡng chế đơn phương mới do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Triều Tiên nhằm hạn chế quyền hợp pháp của nước này trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền. Chúng tôi gửi tấm lòng đoàn kết và sự ủng hộ toàn diện tới Đảng, chính phủ và nhân dân Triều Tiên anh em."

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 8 cá nhân và 2 thực thể có liên quan đến Triều Tiên với cáo buộc họ tham gia hoạt động rửa tiền cho hoạt động tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Ngay sau thông báo của phía Mỹ, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng lên án hành động của Washington, gọi đây là sự tái lặp kịch bản tồi tệ trong quá khứ.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Cubalên ánlệnh trừng phạtMỹTriều Tiên
