Những trụ sở dôi dư sau sáp nhập đang được các xã, phường thông báo cho thuê để tránh lãng phí và tăng nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Tr. Hải

Bức tranh kinh tế mười tháng có những gam màu sáng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,3%, riêng chế biến, chế tạo tăng 17,6%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,45 tỷ USD, tăng 18,8%. Theo số liệu công khai đến ngày 5/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.582 tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán năm và tăng 272 tỷ đồng so với ngày 28/10. Khoảng cách đến dự toán 16.000 tỷ đồng còn 2.418 tỷ đồng, một phần việc đáng kể trong thời gian còn lại của năm.

Đã có 31 trong 40 xã, phường đạt hoặc vượt dự toán thu. Tuy vậy, tiền sử dụng đất chiếm khoảng 78% tổng thu của khối xã, phường, trong khi tỷ trọng khoản thu này trên toàn địa bàn là gần 23%. Sự khác biệt ấy cho thấy kết quả vượt dự toán ở nhiều địa phương cần được đọc cùng với cơ cấu nguồn thu. Theo sát tiến độ các khoản thu từ đất là việc trước mắt, còn dư địa ngân sách lâu dài phụ thuộc vào sức phát triển của sản xuất, kinh doanh.

Ở chiều sử dụng nguồn lực, Huế đã giải ngân gần 3.531 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026, đạt 56,4%, so với 52,6% ghi nhận ngày 27/10. Tính cả vốn kéo dài, tổng giải ngân đạt hơn 4.443 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch. Khối xã, phường đã giải ngân 93,9% vốn kế hoạch năm 2026, nhưng tỷ lệ chung của khối còn 60,6% khi tính cả vốn kéo dài. Nhóm chương trình, nhiệm vụ khác mới đạt 13,7%, với hơn 1.323 tỷ đồng chưa giải ngân, chiếm gần 38% số vốn còn lại của thành phố. Đây là phần việc cần được rà soát sớm để xác định khoản nào có thể giải ngân, khoản nào cần tháo gỡ thủ tục hoặc điều chỉnh theo quy định.

Muốn tăng tốc, cần biết từng dự án đang vướng ở đâu và ai có thể tháo gỡ. Nơi thiếu mặt bằng cần lịch bàn giao khả thi, công trình đã có khối lượng cần hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, còn những gói thầu chịu ảnh hưởng của mưa lũ cần kế hoạch thi công phù hợp. Tiến độ có ý nghĩa khi vốn được chuyển thành khối lượng thực, chất lượng công trình được bảo đảm và người dân sớm được thụ hưởng.

Thu hồi nợ thuế cũng cần cách làm sát từng trường hợp. Trong số nợ ghi nhận tại ngày 30/6, toàn thành phố đã thu hồi khoảng 921 tỷ đồng, đạt 57%, còn khoảng 695 tỷ đồng phải thu. Riêng cá nhân và hộ kinh doanh tại các xã, phường mới thu được gần 88 tỷ đồng, đạt 34%, còn gần 169 tỷ đồng. Chênh lệch ấy đặt ra yêu cầu phân loại khoản nợ, đối chiếu nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người nộp thuế xử lý vướng mắc.

Mười tháng qua, Huế có 835 doanh nghiệp thành lập mới với 11.318 tỷ đồng vốn điều lệ đăng ký. Cùng với việc mở rộng lực lượng kinh doanh, hỗ trợ các cơ sở đang hoạt động tiếp cận vốn, mặt bằng và thị trường cũng là cách giữ việc làm và nuôi dưỡng nguồn thu.

Một phần nguồn lực khác nằm trong những cơ sở nhà, đất đang chờ xử lý. Thành phố đã hoàn thành xử lý 386 trong 614 cơ sở, đạt 62,87%, trong đó 250 cơ sở được đưa vào sử dụng hoặc chuyển đổi công năng. Với 228 cơ sở còn lại, mỗi phương án cần xuất phát từ nhu cầu thực tế và quy hoạch. Một trụ sở phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cộng đồng hoặc cung cấp dịch vụ công có thể tạo giá trị ngay khi được bố trí đúng công năng. Những cơ sở có thể khai thác, cho thuê cần được xử lý công khai, với trách nhiệm quản lý rõ ràng sau khi bàn giao.

Nhìn cùng lúc các bảng công khai, có thể thấy mỗi địa phương cần tập trung vào những việc khác nhau. Phường Thuận Hóa đã thu ngân sách đạt 112,4% dự toán, trong khi giải ngân chung đạt 45,1% và tỷ lệ thu hồi nợ của cá nhân, hộ kinh doanh là 29%. Đọc các chỉ tiêu cạnh nhau giúp xác định việc cần đôn đốc ở từng nơi.

Với Huế, khơi thông nguồn lực còn là làm cho lợi thế văn hóa, di sản hiện diện rõ hơn trong đời sống kinh tế. Khi dịch vụ chu đáo và trải nghiệm được chăm chút, du khách có thêm lý do ở lại, người làm nghề truyền thống và các cơ sở kinh doanh địa phương cũng có thêm thị trường. Nâng chất lượng du lịch theo hướng ấy giúp mở rộng sinh kế, đồng thời tạo thêm điều kiện để cộng đồng tham gia gìn giữ di sản.

Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027 theo Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 30/10/2026 của Thành ủy đòi hỏi chuẩn bị ngay từ khâu danh mục đầu tư, thủ tục và mặt bằng, nhất là với hạ tầng phục vụ công nghiệp, năng lượng và logistics ở Chân Mây - Lăng Cô. Tinh thần “6 rõ” có thể bắt đầu từ việc giao một đầu mối xử lý, ấn định thời hạn và cập nhật kết quả sau mỗi kỳ công khai. Cùng với tiến độ các dự án, việc bảo đảm an toàn, sinh kế và dịch vụ thiết yếu cho người dân trong mùa mưa bão vẫn cần được theo sát, nhất là ở những địa bàn khó khăn.

Thời gian cuối năm không dài. Từ khoản thu được thực hiện đúng hạn, công trình hoàn thành đúng tiến độ đến một cơ sở nhà, đất sớm có công năng mới, mỗi việc được giải quyết đến cùng đều giúp Huế bước vào năm 2027 với thêm nguồn lực và bớt những công việc phải chuyển tiếp. Người dân sẽ cảm nhận rõ nhất kết quả ấy khi những việc thành phố đã hẹn được thực hiện trong đời sống hằng ngày.