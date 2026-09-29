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Thế giới

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

ClockThứ Sáu, 09/10/2026 08:53
Tại cuộc họp cấp bộ trưởng chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), diễn ra ở thành phố Nadi (Fiji), Chủ tịch được chỉ định của COP31, ông Murat Kurum kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy nhanh hành động về khí hậu và kiềm chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

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Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ) 

Là diễn đàn “tiền COP31”, cuộc họp tại Nadi quy tụ các bộ trưởng, đại diện chính phủ và các nhà đàm phán khí hậu từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm thảo luận các vấn đề chính và duy trì mục tiêu kiềm chế tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, tiến trình chuyển đổi năng lượng…

Ông Kurum, đồng thời là Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu của Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh COP31 cần đánh dấu một bước ngoặt, nơi các cuộc thảo luận về khí hậu nhường chỗ cho hành động, cơ chế cụ thể, dài hạn và có thể thực hiện được. Những phát hiện khoa học cần được chuyển thành các chính sách cụ thể; chính sách thành các khoản đầu tư dự án và đầu tư thành kết quả có thể đo lường được.

Về vấn đề tài chính khí hậu, Ủy viên Khí hậu châu Âu Wopke Hoekstra nêu rõ thực tế thiếu hụt nguồn lực, viện dẫn báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy các nước đang phát triển cần tới 365 tỷ USD để thích ứng, nhưng nguồn lực thực tế đến năm 2023 mới chỉ đạt 26 tỷ USD. Bộ trưởng Khí hậu Fiji Lynda Tabuya kêu gọi COP31 tái cấu trúc và đơn giản hóa thủ tục giải ngân tài chính… Ngoài ra, các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi thế giới kiên trì giữ mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

https://nhandan.vn/day-nhanh-hanh-dong-ve-khi-hau-post993912.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: đẩy nhanhhành độngkhí hậu
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