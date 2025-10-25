Củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hưởng ứng “Năm Hữu nghị Nhân văn Việt-Trung 2025,” sáng 25/10, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt các cựu học viên quân sự, lưu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập, sinh sống tại Trung Quốc qua các thời kỳ; sinh viên khoa Trung Quốc của các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh; sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, chia sẻ lịch sử truyền thống quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, hai Đảng đã có mối quan hệ gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau mà mọi thế hệ nhân dân hai nước luôn ghi nhớ và luôn tự hào.

Trong 40 năm qua, Trung Quốc và Việt Nam đã hỗ trợ nhau đào tạo học sinh, nghiên cứu sinh đông đảo, sau khi tốt nghiệp về nước, họ đã phát huy kiến thức văn hóa, ngôn ngữ học được, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của hai đất nước, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp bày tỏ tin tưởng, buổi họp mặt sẽ giúp các thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về lịch sử quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước. Họ có thêm động lực học tập, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống "mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em," trên nền tảng hòa bình, hữu nghị, láng giềng tốt đẹp đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông thiết lập, đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những dấu ấn trong mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của Trung Quốc và Việt Nam.

Ông cho rằng, năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và là “Năm giao lưu nhân văn,” rất cần tiếp tục gìn giữ và kế thừa truyền thống hữu nghị hai nước, giữ gìn những ký ức tốt đẹp của “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

Buổi họp mặt hôm nay không chỉ góp phần triển khai nhận thức chung cấp cao của hai Đảng, hai nước về việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, mà còn khuyến khích các thế hệ lưu học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị Trung-Việt, có những đóng góp mới cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của mỗi nước.

Ông Đường Lập khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh trong những hoạt động thúc đẩy tình hữu nghị giữa các thế hệ Việt Nam-Trung Quốc; làm sâu sắc hơn các hợp tác thực chất, tăng cường kết nối nhu cầu phát triển giữa các địa phương Trung Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch mang lại lợi ích cho người dân...

Tại buổi họp mặt, đại diện nhiều thế hệ cựu học viên quân sự và lưu học sinh, sinh viên Việt Nam, trong đó học sinh, sinh viên khu vực miền Nam đã chia sẻ, ôn lại kỷ niệm về những năm tháng sinh sống, học tập tại các trường học của Trung Quốc./.