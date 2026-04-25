Củng cố tương lai quan hệ đồng minh

ClockThứ Tư, 29/04/2026 08:44
Mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Anh, từng được hai bên ca ngợi là “đặc biệt”, đang đối mặt sóng gió do khác biệt lập trường về xung đột Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Vua Charles III được kỳ vọng góp phần hàn gắn rạn nứt, củng cố đối thoại cấp cao, đồng thời là phép thử ngoại giao lớn nhất của ông kể từ khi lên ngôi.

Trong bài phát biểu tại Anh tháng 9/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời ca ngợi cho mối quan hệ giữa Mỹ và Anh, mô tả quan hệ Mỹ-Anh như “hai nốt nhạc trong một hợp âm”, mỗi bên giữ bản sắc riêng nhưng hòa hợp khi phối hợp. Tuy nhiên, hiện nay, quan hệ hai đồng minh xuyên Đại Tây Dương đang xuất hiện những căng thẳng mới, khiến “bản hòa tấu” từng được coi là bền chặt trở nên lệch nhịp.

Việc Anh và một số đồng minh châu Âu khác của Washington giữ thế cân bằng thận trọng, tránh can dự sâu vào xung đột ở Trung Đông - cuộc xung đột khó nhận được sự ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế, cũng như đem đến nhiều hệ lụy cho châu Âu - khiến ông chủ Nhà trắng phản ứng gay gắt. Tổng thống Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer “thiếu nhiệt huyết” vì không hỗ trợ đầy đủ cho các chiến dịch quân sự của Washington. Ông Trump cũng cho rằng quan hệ giữa hai nước “không còn tốt đẹp như trước”.

Thực hiện chuyến công du Mỹ từ ngày 27 đến 30/4 trong bối cảnh quan hệ đồng minh Mỹ-Anh gặp sóng gió, Vua Charles III mang trên vai sứ mệnh hàn gắn vết rạn trong quan hệ giữa hai nước. Dư luận kỳ vọng rằng, sức mạnh mềm của Hoàng gia Anh sẽ được phát huy, tạo cầu nối cho quan hệ hai nước. Theo cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Westmacott, nhà vua Anh sẽ không có những cuộc trao đổi mang tính chính sách như thủ tướng, nhưng ông có thể tận dụng cơ hội để thảo luận riêng về các vấn đề quan trọng.

Hoàng gia Anh, biểu tượng của sự ổn định và kế thừa lịch sử, là một trụ cột trong chiến lược ngoại giao của chính phủ Anh. Trong chuyến thăm Nhà trắng tháng 2/2025, Thủ tướng Keir Starmer đã trực tiếp chuyển thư mời thăm của Vua Charles III tới ông Donald Trump. Động thái này thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương của Luân Đôn, đồng thời được đánh giá hiệu quả khi ông Trump từ lâu dành sự quan tâm đặc biệt tới Vương quốc Anh và Hoàng gia, từng bày tỏ ấn tượng với các nghi lễ hoàng gia.

Tuy nhiên, giữa Vua Charles III và Tổng thống Donald Trump từng tồn tại một số khác biệt liên quan đến vấn đề năng lượng. Giới truyền thông cho biết, Vua Charles III ủng hộ bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo, trong khi Tổng thống Trump lại ưu tiên khai thác nhiên liệu hóa thạch và từng bày tỏ quan điểm phản đối các dự án điện gió.

Khi xung đột Mỹ-Iran nổ ra, trước sức ép từ Washington, chính phủ Anh chấp thuận cho Mỹ sử dụng các căn cứ với “mục đích phòng thủ cụ thể và hạn chế”, động thái khiến Donald Trump không hài lòng. Diễn biến tại Trung Đông cho thấy, dưới thời ông Trump, lập trường của Mỹ và Anh trong một số vấn đề địa chính trị quan trọng đang ngày càng xa cách. Tháng 1/2026, ông Trump chỉ trích Luân Đôn về kế hoạch trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius. Trong khi đó, Thủ tướng Keir Starmer phản đối việc ông Trump đe dọa áp thuế lên các đồng minh châu Âu liên quan vấn đề Greenland, cho rằng một cuộc chiến thương mại sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Giới lãnh đạo hai nước kỳ vọng Vua Charles III, với phong cách mềm dẻo, sẽ tận dụng chuyến thăm để củng cố tương lai quan hệ đồng minh. Đại sứ Anh tại Mỹ Christian Turner cho biết chuyến thăm sẽ nhấn mạnh lịch sử chung và các giá trị tương đồng giữa hai nước.

