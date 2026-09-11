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ClockThứ Bảy, 12/09/2026 12:34

Rút ngắn khoảng cách địa lý bằng dịch vụ công trực tuyến

HNN - Ở vùng cao A Lưới, địa bàn rộng, dân cư phân tán từng khiến người dân mất nhiều thời gian khi làm thủ tục hành chính. Giờ đây, với dịch vụ công trực tuyến, nhiều thủ tục được thực hiện ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian đi lại và giúp việc giao dịch với cơ quan nhà nước trở nên thuận tiện hơn.

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 Người dân được hướng dẫn thực hiện các thao tác, dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động.

Buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã A Lưới 3, người dân đến làm thủ tục khá đông. Tại quầy, ông Đoàn Rô chăm chú theo dõi cán bộ hướng dẫn từng thao tác trên môi trường điện tử. Ông được cán bộ hướng dẫn cụ thể từng bước, từ cách thực hiện đến hoàn thiện hồ sơ, không phải tự mày mò hay đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. “Cán bộ hướng dẫn thủ tục rất năng động, làm nhanh, giải quyết cho bà con nhiệt tình”, ông Rô nhận xét.

Từ câu chuyện của ông Rô cho thấy những đổi thay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở vùng cao. Việc nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa giấy tờ, ký số trong xử lý công việc... đang dần trở thành những thao tác quen thuộc tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Theo ông Hồ Văn Nhi, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã A Lưới 3, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị liên quan về tận thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ thông tin và thực hiện hồ sơ trực tuyến. 6 tháng đầu năm 2026, xã A Lưới 3 tiếp nhận 3.832 hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ có phát sinh nghĩa vụ tài chính và số hóa hồ sơ đầu vào đều đạt 100%.

“Cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được lựa chọn, phân thành từng đợt tham gia tập huấn. Trụ sở, trang thiết bị và đường truyền cũng được rà soát, bổ sung, bảo đảm yêu cầu xử lý công việc trên môi trường số”, ông Hồ Văn Nhi chia sẻ.

Nếu A Lưới 3 cho thấy những kết quả khá rõ trong số hóa thủ tục hành chính thì ở xã A Lưới 1, việc đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân vẫn còn không ít trở ngại. Với không ít người dân, nhất là người lớn tuổi, những thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại vẫn còn khá mới mẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, phần lớn người dân trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống phân tán. Một bộ phận người dân còn gặp khó khi sử dụng công nghệ thông tin, nhất là trong việc nộp hồ sơ trực tuyến. “Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung tuyên truyền để bà con sử dụng tốt hơn các dịch vụ số trong thực hiện thủ tục hành chính. Những khu vực còn xa trung tâm, địa phương sẽ tổ chức tiếp nhận và trả kết quả lưu động. Địa phương cũng xác định phải tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, bởi khi phân cấp, phân quyền nhiều hơn, khối lượng và tính chất công việc ở cấp xã cũng thay đổi đáng kể”, ông Hải cho biết.

Khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi vẫn còn ở nhiều lĩnh vực. Nhưng trong tiếp cận dịch vụ hành chính, những thay đổi từ thực tế cơ sở đã giúp khoảng cách ấy có thể từng bước được rút ngắn, khi công nghệ được triển khai phù hợp.

Bài, ảnh: DIỆU HIỀN - NAM ANH
 Từ khóa:
rút ngắn khoảng cách địa lýdịch vụ công trực tuyếnthủ tục hành chính
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