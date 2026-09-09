Tập huấn triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử giai đoạn 2

Các học viên tham gia lớp tập huấn tại điểm cầu hội trường Thành ủy Huế.

Tại điểm cầu hội trường Thành ủy Huế, tham dự có đại diện Đảng ủy các Cơ quan Đảng TP. Huế, Văn phòng Thành ủy, Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu, Ban Tổ chức Thành ủy cùng cán bộ được phân công phối hợp triển khai thủ tục hành chính của Đảng.

Tham gia tập huấn còn có cấp ủy các chi bộ, đảng bộ thuộc các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Thành ủy; Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy các Cơ quan Đảng TP. Huế và cán bộ được phân công triển khai thủ tục hành chính của Đảng tại các đơn vị; đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của VNPT TP. Huế.

Tại điểm cầu Đảng ủy UBND TP. Huế, thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố, Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc cùng cán bộ được phân công triển khai thủ tục hành chính của Đảng. Đại diện Đảng ủy HĐND thành phố cũng tham gia tập huấn theo thành phần do đơn vị triệu tập.

Tại các điểm cầu Đảng ủy xã, phường, hội nghị tập huấn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và cán bộ được phân công triển khai thủ tục hành chính của Đảng.

Học viên thao tác các bước thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn được hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm: Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của đảng viên nơi cư trú và thu, nộp đảng phí và một số nội dung quan trọng khác có liên quan.

Trên cơ sở hướng dẫn và các bước thực hành, hội nghị tập trung giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên được phân công thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng từng bước thao tác thành thạo, xử lý công việc chính xác, hiệu quả; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác Đảng.