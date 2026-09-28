  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 29/09/2026 05:53

Chủ động gỡ vướng từ cơ sở

HNN - Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu đặt ra đối với cơ sở là càng nhiều quy định mới càng phải làm chắc quy trình. Người đứng đầu phải nắm việc, biết để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Đối thoại để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sởPhong Phú: Tháo gỡ vướng mắc sinh kế từ cơ sởTháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

 Người dân xã Chân Mây - Lăng Cô đến giải quyết thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã.

Còn nhiều vướng mắc

Khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cùng với quá trình phân cấp, phân quyền, nhiều vấn đề trực tiếp đặt lên bàn của lãnh đạo xã, phường. Từ đất đai đến đầu tư công, chỉ một quy định chưa rõ cũng có thể làm hồ sơ kéo dài. Tại phường Hương An, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ có công tại các khu tái định cư cho thấy yêu cầu tháo gỡ từ thực tiễn.

Theo đồng chí Lê Kim Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hương An, hiện có ít nhất 34 trường hợp đã nộp hồ sơ nhưng chưa thể chuyển để tiếp tục xử lý. Vướng mắc chủ yếu liên quan thay đổi quy định đất đai về mốc thời gian và đối tượng thụ hưởng. Từ ngày 1/8/2025, theo quy định mới, hộ có công không còn được miễn tiền thuế khi thực hiện một số thủ tục liên quan đến đất đai. Phường đã tiếp nhận hồ sơ nhưng không đủ thẩm quyền tháo gỡ.

Ông Hoàng Trọng Sang, người thuộc hộ có công ở phường Hương An cho biết, khi làm thủ tục, gia đình được thông báo phát sinh khoản phí nên không đủ kinh phí thực hiện. Đến nay, gia đình vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên lo lắng về quyền lợi.

Đáng lưu ý, một số hồ sơ đang giải quyết thì chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc chuyển tiếp chưa được xử lý dứt điểm khiến hồ sơ kéo dài. Ở Hương An, một số hộ giải quyết sớm đã hoàn tất, còn những hộ chưa giải quyết kịp lại phát sinh tình huống như trên. Cùng một chính sách nhưng thời điểm xử lý khác nhau có thể dẫn đến kết quả khác nhau, đặt ra yêu cầu làm rõ cách chuyển tiếp để bảo đảm quyền lợi người dân.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng phát sinh tình huống cần làm rõ. Có giấy chứng nhận cũ chỉ thể hiện tổng diện tích đất ở và đất vườn, trong khi người dân đã chuyển nhượng một phần diện tích. Việc xác định, khấu trừ hạn mức đất ở còn có cách hiểu khác nhau.

Đồng chí Nguyễn Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, với hồ sơ chưa đủ cơ sở xử lý, xã trao đổi, giải thích với người dân, đồng thời gửi ý kiến đến cơ quan chuyên môn. Địa phương không làm vội khi quy định chưa rõ. Khi có hướng dẫn thống nhất, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý ngay, bảo đảm quyền lợi người dân.

Ở xã Quảng Điền, vướng mắc tập trung vào đầu tư công, nơi quy định mới và nhân lực tác động đến tiến độ. Theo đồng chí Nguyễn Duẫn, Chánh Văn phòng UBND xã Quảng Điền, Luật Xây dựng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 kèm theo nhiều nghị định, thông tư, quyết định mới. Địa phương thống kê hơn 20 văn bản liên quan cần cập nhật.

Trong khi đó, cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn sâu về xây dựng, đầu tư công. Quy định về chủ đầu tư đặt ra yêu cầu về năng lực hoặc kinh nghiệm, nhưng một số đơn vị trực thuộc xã chưa đủ nhân lực. Việc cơ quan chuyên môn có phải thẩm định lại sau khi chủ đầu tư thẩm định cũng cần hướng dẫn. Nếu không được giải đáp, phân cấp dễ rơi vào tình trạng giao việc nhưng chưa đồng bộ điều kiện thực hiện.

Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với điều kiện thực hiện

Những sự việc trên cho thấy vướng mắc ở cơ sở không chỉ bắt nguồn từ năng lực thực thi. Nguyên nhân có thể từ quy định, hướng dẫn, nhân lực hoặc điều kiện thực hiện. Vì vậy, phải nhận diện đúng nguyên nhân để xác định đúng cách xử lý. Trước hết, cơ sở phải chủ động phân loại từng việc. Việc thuộc thẩm quyền thì quyết định và chịu trách nhiệm; việc chưa rõ thì trao đổi với cơ quan chuyên môn; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, kiến nghị và theo đến khi có hướng xử lý. Hồ sơ phải có người phụ trách, thời hạn và kết quả cụ thể, minh bạch.

Tại Quảng Điền, tinh thần này thể hiện trong tổ chức thực hiện các dự án. Khi phát sinh nội dung cần điều chỉnh, cán bộ phụ trách chủ động trao đổi với các bộ phận liên quan, xác định trình tự, thời gian xử lý và rút ngắn những khâu có thể rút ngắn. Có hồ sơ được tính toán thời gian trình, thẩm định, ban hành quyết định theo từng ngày để sớm tiếp tục thi công.

Đồng chí Lê Kim Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hương An cho biết, liên quan vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình có công, địa phương đã nhiều lần báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền. Để các hồ sơ được giải quyết, cần có hướng dẫn thống nhất, bảo đảm quyền lợi người có công trong quá trình tái định cư.

Khi phân cấp, phân quyền mạnh cho xã, phường, các sở, ngành chuyên môn không thể chỉ ban hành hướng dẫn chung, mà cần bám sát tình huống phát sinh, kịp thời trả lời vấn đề cơ sở đang vướng. Nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, tham mưu xử lý, tránh để cơ sở vừa làm vừa dò đường.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với điều kiện thực hiện. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp giữa sở, ngành với xã, phường; tăng cường đào tạo cán bộ theo vị trí việc làm, nhất là lĩnh vực chuyên môn sâu; duy trì giao ban, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra cơ sở.

“Yêu cầu đặt ra với cơ sở là càng nhiều quy định mới càng phải làm chắc quy trình. Nhưng làm chắc không đồng nghĩa với chờ đợi. Cơ sở phải chủ động hỏi, kiến nghị, phối hợp và theo việc đến cùng. Người đứng đầu phải nắm việc, biết việc nào cần quyết và việc nào phải báo cáo cấp trên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc”, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
chủ độnggỡ vướngcơ sở
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an từ cơ sở

Ngày 28/9, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế chủ trì buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác thời gian qua. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến điểm cầu công an 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an từ cơ sở
Gỡ vướng mặt bằng nút giao Tỉnh lộ 12B

Đến ngày 19/9, phần lớn diện tích đất nông nghiệp tại nút giao Tỉnh lộ 12B thuộc Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua phường Kim Long đã hoàn tất giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, phần đất ở và sản xuất, kinh doanh vẫn còn một số hộ chưa bàn giao, vướng mắc chủ yếu liên quan đến giá bồi thường.

Gỡ vướng mặt bằng nút giao Tỉnh lộ 12B
Xây dựng nếp sống văn minh từ cơ sở

Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đang được các địa phương trên địa bàn TP. Huế xác định là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục chấn chỉnh, nhất là việc thay đổi thói quen, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Xây dựng nếp sống văn minh từ cơ sở
Chủ động ứng phó thiên tai theo từng địa bàn

Mùa mưa bão năm nay, Đồn Biên phòng Phong Hải, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phân chia các địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng với các cấp độ khác nhau, bổ sung các tình huống và biện pháp ứng phó thiên tai phù hợp đặc điểm tình hình.

Chủ động ứng phó thiên tai theo từng địa bàn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top