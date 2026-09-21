Khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: TTXVN)

Đây là nhận định của Tiến sĩ, doanh nhân người Việt Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, chung quanh ý nghĩa và dấu ấn chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Theo bà Phạm Thị Thanh Loan, chuỗi sự kiện ngoại giao cấp cao này chứa đựng 3 tầng ý nghĩa sâu sắc: vừa khẳng định vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam; vừa góp phần thắt chặt quan hệ song phương với các đối tác; đồng thời, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Nâng tầm vị thế Việt Nam ở cấp độ đa phương và song phương

Trước tiên, chuyến đi khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam như một thành viên tích cực, có trách nhiệm tại Liên hợp quốc và là đối tác tin cậy của cộng đồng khu vực và quốc tế. Tại diễn đàn toàn cầu quan trọng nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam kiên định với chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Bài phát biểu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta không chỉ đề cập đến các vấn đề toàn cầu như xung đột, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực mà còn làm nổi bật tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của Việt Nam, từ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đến việc đăng cai tổ chức Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng năm 2025.

Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan đặc biệt quan tâm đến việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược. Bà cho rằng đây là một thành tựu mang tính lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, sự kiện đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong quan hệ hai nước, chuyển từ khuôn khổ Đối tác toàn diện năm 2017 sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất và toàn diện hơn.

Đáng chú ý, việc xác lập 8 trụ cột hợp tác mới, từ thương mại, đầu tư đến chuyển đổi số, năng lượng sạch và giao lưu nhân dân, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược và tầm nhìn phát triển giữa hai quốc gia. Canada đánh giá cao vai trò cửa ngõ của Việt Nam để tiếp cận ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi Việt Nam coi Canada là đối tác quan trọng trong việc đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng.

Đưa Nghị quyết số 23-NQ/TW vào cuộc sống

Trong suốt chuyến công tác, sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là minh chứng cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

Theo bà Phạm Thị Thanh Loan, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những bước cụ thể hóa đầu tiên, đưa Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, động viên kiều bào tại Hoa Kỳ và Canada. Đây là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta: cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nhấn đặc biệt là cuộc gặp với Mạng lưới Chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada (CVSEA). Tại Canada, cộng đồng khoảng 300.000 người Việt đã khẳng định được vị thế ngày càng cao trong xã hội sở tại, với nhiều nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ và chính trị gia thành đạt.

Sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với đội ngũ trí thức và doanh nhân, đặc biệt là mạng lưới đổi mới, sáng tạo và khoa học, công nghệ, không chỉ là sự động viên về mặt tinh thần mà còn là lời kêu gọi thiết thực để kiều bào phát huy vai trò cầu nối, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. "Những cuộc gặp gỡ này đã tạo ra một làn sóng tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới", Tiến sĩ, doanh nhân người Việt tại Trung Quốc Phạm Thị Thanh Loan nhấn mạnh.

Cơ hội vàng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Từ góc độ của một trí thức doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và thương mại xuất nhập khẩu, bà Phạm Thị Thanh Loan đánh giá, những kết quả của chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam mang lại cơ hội vàng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, cùng với việc hoàn tất Hiệp định Vận tải Hàng không mở rộng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay thẳng, thúc đẩy giao lưu thương mại và đầu tư. Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, và với việc triển khai hiệu quả Hiệp định CPTPP, kim ngạch thương mại hai chiều được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

"Tôi kỳ vọng rằng sự kiện này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mong muốn phát huy vai trò cầu nối doanh nghiệp, tận dụng mạng lưới đối tác quốc tế để đưa nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập sâu rộng", doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan chia sẻ.

Ngoài ra, với tiềm năng to lớn trong hợp tác về khoa học-công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng sạch, việc Việt Nam và Canada thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này sẽ tạo ra những cơ hội đột phá, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua những kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tiến sĩ, doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nhận thấy, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm và là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế, quan hệ Việt Nam với các đối tác toàn cầu đã bước lên tầm cao mới, vì một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

https://nhandan.vn/khang-dinh-ban-linh-tam-nhin-va-vi-the-ngay-cang-cao-cua-viet-nam-tren-truong-quoc-te-post991311.html