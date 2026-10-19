Khi bóng đá gắn kết những cộng đồng dân cư

Niềm vui vô địch của các nữ cầu thủ Tam Hiệp. Ảnh: Hoàng Dũng

Hấp dẫn, nhiều bất ngờ

Một buổi chiều giữa tháng 10, không khí tại sân bóng thôn Phú Lợi nóng hơn thường ngày. Hàng ngàn cổ động viên đứng kín khu vực sân, dõi theo từng pha tranh chấp giữa Phú Lợi và Tam Hiệp trong trận chung kết Giải bóng đá nữ xã Bình Điền lần I - 2026.

Phút 20, Phương Thảo (số 9) đưa Phú Lợi vượt lên bằng cú lốp bóng đẹp mắt. Tiếng reo hò vang khắp sân, xen lẫn những lời xuýt xoa của khán giả trước bàn thắng đẹp. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ. Bằng quyết tâm và nỗ lực trong hiệp hai, Bích Phương, Bích Thủy lần lượt ghi bàn, giúp Tam Hiệp ngược dòng thành công với tỷ số 2 - 1 để đăng quang ngôi vô địch.

Diễn ra từ ngày 1 - 16/10, giải quy tụ 9 đội: Hồng Tiến 1, Tam Hiệp, Tân Hòa, Phú Lợi, Tân Quang, An Thuận, Hồng Tiến 2, Hương Bình và Bình Thành. Các đội chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Tuy lần đầu tổ chức, giải đã mang đến nhiều diễn biến bất ngờ. Hồng Tiến 2 thua trận mở màn trước An Thuận, nhưng sau đó liên tiếp đánh bại Tân Quang và Hương Bình để giành vé vào bán kết. Bình Thành sau 3 trận hòa liên tiếp, đứng trước nguy cơ bị loại nhưng đã vượt qua áp lực ở lượt trận cuối để giành ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Tam Hiệp cho thấy sự ổn định với đội hình đồng đều và quá trình chuẩn bị bài bản. Phú Lợi, dù từng thua Tam Hiệp 0 - 3 ở vòng bảng, vẫn tiến vào chung kết bằng lối chơi đoàn kết và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Những hành trình khác nhau làm nên sự kịch tính, đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Nếu cầu thủ tạo nên những diễn biến gay cấn, hấp dẫn trên sân, thì khán giả là nhân tố quan trọng làm nên không khí sôi động cho ngày hội bóng đá nữ tại Bình Điền. Từ vòng bảng đến chung kết, sự cổ vũ nồng nhiệt, những tiếng hò reo đến lạc giọng của khán giả trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trong những trận đấu.

Với bóng đá phong trào, điều đáng chờ đợi không chỉ là những pha bóng đẹp hay chiến thắng cách biệt. Đó còn là lúc mọi người cùng hồi hộp trước một pha dứt điểm, tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội và vỡ òa sau tiếng còi mãn cuộc. Sau đường biên, sự quyết liệt trên sân nhường chỗ cho những nụ cười, cái bắt tay và lời động viên giữa cầu thủ, cổ động viên các đội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền Nguyễn Tiến Giang, bên cạnh là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), giải đấu còn góp phần tăng sự gắn kết giữa người dân các thôn, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa sắp xếp từ 22 thôn thành 9 thôn.

Đồng hành và lắng nghe

Để giải đấu diễn ra trọn vẹn, niềm đam mê của cầu thủ và sự cổ vũ của khán giả tuy quan trọng, nhưng chưa đủ. Hai tuần trước ngày khai mạc, các thôn đã lên danh sách, tổ chức tập luyện. Cầu thủ có người là học sinh, sinh viên, có người là hội viên các chi hội. Huấn luyện viên tất cả là nghiệp dư, nhưng có chung đam mê, am hiểu bóng đá được thôn lựa chọn để đồng hành, hướng dẫn chị em tập luyện, thi đấu.

Trong số 9 đội tham dự, Hồng Tiến 2 là một trường hợp đặc biệt. Là thôn còn khó khăn về kinh tế và đa phần cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tập hợp lực lượng, tổ chức tập luyện, lo dinh dưỡng và các khoản chi phí khác đều là bài toán không dễ.

Nhờ quyết tâm của đội bóng cùng sự hỗ trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm, Hồng Tiến 2 không chỉ tham gia “cho có” mà còn tiến vào bán kết. Dù không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng, tinh thần vượt khó và thi đấu hết mình của các nữ cầu thủ bên đèo Kim Quy vẫn khiến đội bạn và khán giả ngợi khen.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền Nguyễn Tiến Giang cho biết, thông qua sự kết nối, vận động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, cả 9 đội đều nhận được hỗ trợ thiết thực từ cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, với mức 50 - 100 triệu đồng mỗi đội. Ban tổ chức cũng nhận được sự đồng hành về kinh phí, hiện vật và các điều kiện phục vụ tổ chức, trao giải.

Trong quá trình thi đấu, thời tiết không thuận lợi khiến mặt sân Phú Lợi bị lầy lội, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và an toàn cho các cầu thủ. Ban tổ chức đã tiếp nhận ý kiến góp ý của khán giả và các đội bóng, khảo sát phương án sân bãi, tham vấn tổ trọng tài và lãnh đạo địa phương. Từ đó, điều chỉnh, hoàn thiện sân thi đấu kịp thời, giúp các trận bán kết, chung kết diễn ra trọn vẹn.

Giải bóng đá nữ Bình Điền đã khép lại, nhưng những giá trị mang lại không chỉ dừng ở kết quả thi đấu. Bên cạnh việc tạo được một sân chơi thể thao sôi nổi, bổ ích, giải đấu còn cho thấy hiệu quả trong công tác xã hội hóa TDTT, từ vận động nguồn lực đến sự chung tay của cả cộng đồng, từ lắng nghe ý kiến người dân đến tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức. Đó cũng là những kinh nghiệm để Bình Điền tiếp tục duy trì, phát triển các sân chơi thể thao cộng đồng - nơi niềm vui thi đấu đi cùng sự gắn kết giữa người dân các thôn.