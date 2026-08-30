Người anh của chiến sĩ

Thượng úy Đặng Nam Phong đoạt giải trong hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đánh giá cao những đóng góp của Thượng úy Đặng Nam Phong trong quá trình cùng tập thể Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó nổi bật nhất là nhiệm vụ huấn luyện CSM.

Đối với cán bộ huấn luyện các cấp (tiểu đội, trung đội, đại đội), khó khăn nhất trong mỗi mùa huấn luyện là quản lý và huấn luyện đội ngũ tân binh có trình độ, hoàn cảnh, nhận thức và tâm lý không đồng đều. Quen sống tự do trong sự bao bọc của gia đình, các CSM phải nhanh chóng thích nghi hòa nhập môi trường quân ngũ, nền nếp chính quy, kỷ luật thép và cường độ học tập lao động cao.

“Những ngày đầu “chân ướt chân ráo” bước vào ngôi nhà chung tiểu đoàn, CSM còn nhiều bỡ ngỡ, nhớ nhà, phải chịu áp lực thích nghi, căng thẳng trước giờ giấc và chế độ nghiêm ngặt. Tôi xác định mình như một người anh gần gũi, quan tâm lắng nghe. Có như vậy mới thấu hiểu để hỗ trợ giúp đỡ phù hợp hiệu quả đối với từng trường hợp hoàn cảnh, giúp các em an tâm tư tưởng, vượt qua mọi khó khăn”, Thượng úy Đặng Nam Phong bộc bạch.

Người chính trị viên, phó bí thư chi đoàn này luôn duy trì phương châm ‘“cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng huấn luyện” với chiến sĩ. Đặc biệt, việc bám sát thao trường giúp anh nắm chắc diễn biến tư tưởng của từng chiến sĩ, từ đó kịp thời động viên, giải quyết vướng mắc, giúp chiến sĩ giữ vững tâm lý sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Trong các buổi hành quân mang vác nặng 30kg trên quãng đường 10km, một số chiến sĩ rơi vào trạng thái đuối sức, muốn bỏ cuộc. Lúc này, tôi và cán bộ trung đội, tiểu đội đều bám sát bên cạnh để xốc lại ba lô, tiếp nước và truyền đạt kinh nghiệm chống say nắng, say nóng... Nhờ sự hỗ trợ kịp thời đó, các em đã vượt qua giới hạn bản thân và hoàn thành trọn vẹn chặng đường”, Thượng úy Phong chia sẻ.

Nhiều chiến sĩ trước khi nhập ngũ vốn chưa từng cuốc đất, trồng rau, xúc phân bón... nên ban đầu có tâm lý e ngại, cho rằng mình không làm được. Thượng úy Phong cùng các cán bộ trong đơn vị là người làm mẫu, làm gương đi đầu với tinh thần trong quân đội không có nhiệm vụ nào là không làm được, chỉ có việc khó đòi hỏi phải quyết tâm, tìm cách làm bằng được. Khi cán bộ không nề hà “xắn tay áo”, đồng thời tận tình hướng dẫn, chiến sĩ gạt bỏ tâm lý e ngại, tích cực hoàn thành công việc.

Thượng úy Đặng Nam Phong cho biết, trong quá trình huấn luyện, các CSM trưởng thành lên mỗi ngày. Trong sinh hoạt và tập luyện, nhiều chiến sĩ luôn tự nguyện nhận những phần việc khó khăn, vất vả nhất để rèn luyện bản thân. Tiêu biểu là Nguyễn Chí Phương, người dân tộc Pa Cô, tân binh khóa huấn luyện CSM năm 2026. Thượng úy Phong cho rằng, CSM trưởng thành, vững vàng tiếp nối thế hệ cha anh nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới, là “phần thưởng” quý giá đối với cá nhân anh và đồng chí, đồng đội.

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Thượng úy Phong là Chính trị viên Đại đội Huấn luyện, chịu trách nhiệm về các vấn đề chính trị tư tưởng, trực tiếp bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ cho CSM trong quá trình huấn luyện. Anh đã hoàn thành xuất sắc vai trò trách nhiệm của mình, đồng thời hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.