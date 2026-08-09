75 tác phẩm được trao giải tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II trong Đảng bộ Chính phủ

Tới dự buổi Lễ, có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương… cùng hơn 700 đại biểu là các đồng chí đại diện Thường trực các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ; đại diện lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, chuyên gia, báo cáo viên, cộng tác viên của Đảng ủy Chính phủ…

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc trong toàn Đảng bộ Chính phủ

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ II, năm 2026 đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn Đảng bộ, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Chính phủ nghiên cứu, trao đổi, thể hiện chính kiến và đóng góp những luận cứ, giải pháp thiết thực cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong toàn Đảng bộ. 100% đảng ủy trực thuộc đã tổ chức triển khai Cuộc thi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng của lưu học sinh, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài và một số bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng sức lan tỏa và tạo dấu ấn tích cực của Cuộc thi trong Đảng bộ và xã hội.

Các tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng về nội dung, như: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; một số bài thi tập trung khai thác chủ đề về những đột phá chiến lược trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một số đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia nổi bật như: Đảng bộ Bộ Xây dựng (4.251 tác phẩm), Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (1.131 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Tài chính (650 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Ngoại giao (567 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Công Thương (384 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (334 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (196 tác phẩm); Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (162 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo (120 tác phẩm), Đoàn Thanh niên Chính phủ (474 tác phẩm)…

Sức lan tỏa của Cuộc thi được thể hiện rõ qua 8.671 tác phẩm dự thi, tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3% so với năm 2025. Qua các khâu lựa chọn, thẩm định, sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn 578 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm thi cấp Đảng bộ Chính phủ, thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video-clip.

So với năm 2025, Cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới về tổ chức và cơ cấu giải thưởng, đáng chú ý là việc xây dựng 2 hạng mục xét trao giải riêng cho nhóm cán bộ, đảng viên và nhóm nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ. Cách làm này phù hợp với đặc thù của từng lực lượng, tạo điều kiện phát huy trí tuệ, trách nhiệm và khả năng sáng tạo của các tác giả, đồng thời góp phần mở rộng lực lượng tham gia và nâng cao chất lượng, sức lan tỏa của Cuộc thi.

Các tác phẩm dự thi năm nay có cách tiếp cận đa dạng, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, lập luận chặt chẽ, có tính chiến đấu và sức thuyết phục; phản ánh những vấn đề thực tiễn, những cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời góp phần lan tỏa thông tin chính thống trên báo chí và các phương tiện truyền thông.

Công tác chấm thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy chế. Từ 578 tác phẩm đủ điều kiện chấm thi, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào Vòng Chung khảo; đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã quyết định công nhận 75 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi, trong đó có 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề; Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức Cuộc thi. Trong đó 2 giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm "Biến nguy thành cơ trên không gian mạng – Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên số" (thể loại tạp chí chuyên) của tác giả Phạm Thị Thúy Hồng (Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ) và tác phẩm "Văn hóa – Nguồn nội sinh giữ hồn Việt trong kỷ nguyên mới" (thể loại báo không chuyên) của nhóm tác giả Trần Xuân Hoàng, Võ Thị Kim Sa (Đảng ủy Ngân hàng BIDV, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước).

Báo Điện tử Chính phủ vinh dự nhận giải Chuyên đề cho tác phẩm "Nghị quyết 79-Từ quản lý đến tư duy quản trị và cạnh tranh" của nhóm tác giả Hoàng Thị Thu Trang và Hoàng Văn Thuyên.

Với quy mô, sức lan tỏa và những kết quả đạt được, Cuộc thi đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc trong toàn Đảng bộ Chính phủ, tạo môi trường để cán bộ, đảng viên và các lực lượng tham gia cùng nghiên cứu, trao đổi, nhận diện những vấn đề mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận và đấu tranh trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ Cuộc thi đã phát hiện, khích lệ nhiều cách tiếp cận mới, những tác phẩm có chất lượng và những cây bút tâm huyết; đồng thời góp phần kết nối, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, Bộ Chính trị đánh giá cao và biểu dương Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức Cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa; biểu dương các đảng bộ trực thuộc, các bộ, ngành đã hưởng ứng tích cực; trân trọng ghi nhận tâm huyết và trí tuệ của các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian cầm bút.

"Tôi đặc biệt lưu ý một giá trị riêng có của Cuộc thi này. Các đồng chí ở đây không viết từ sách vở. Các đồng chí viết từ chính công việc của người hoạch định chính sách, từ những con số của nền kinh tế, từ những chuyển động rất thật trong đời sống của nhân dân. Khi một cán bộ trực tiếp điều hành đứng ra nói về tính ưu việt của chế độ, tiếng nói ấy có sức nặng khác hẳn, bởi nó được bảo chứng bằng thực tiễn. Và không có luận điệu xuyên tạc nào bác bỏ nổi luận cứ của thực tiễn", đồng chí Trịnh Văn Quyết nói.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý về 5 nhiệm vụ trong thời gian tới: Một là, Đảng bộ Chính phủ phải thực sự gương mẫu, đi đầu, làm gương cho toàn Đảng. Đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy và của từng đảng bộ trực thuộc; gắn với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu; đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Không thể có chuyện một đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lại để trận địa tư tưởng của mình bỏ trống.

Hai là, phải lấy "xây" làm gốc, lấy "chống" làm việc thường xuyên, kiên quyết. Với các đồng chí trong bộ máy hành pháp, cách bảo vệ nền tảng tư tưởng thuyết phục nhất chính là điều hành cho tốt: Một chính sách đúng, một thủ tục được cắt giảm, một dự án về đích đúng hẹn, một khó khăn của người dân được tháo gỡ - đó là những bài chính luận không lời nhưng có sức nặng hơn vạn lời tranh biện. Ngược lại, một việc làm chậm, một cán bộ hư hỏng có thể phá đi công sức của rất nhiều bài viết.

Ba là, phải nâng tính chiến đấu và tính kịp thời. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm việc chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, nhất là với những chủ trương, chính sách lớn tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Nguyên tắc là: Không để khoảng trống thông tin, bởi khoảng trống thông tin bao giờ cũng bị lấp đầy bằng tin giả. Thông tin chính thống phải đi trước, đi nhanh, nói đúng, nói rõ và nói bằng thứ ngôn ngữ mà người dân hiểu được.

Bốn là, phải làm chủ công nghệ và không gian mạng. Không thể đấu tranh trên môi trường số bằng tư duy và phương thức của thời kỳ trước. Đề nghị các đồng chí đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong nắm, dự báo sớm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; chủ động nhận diện, xử lý kịp thời các thủ đoạn giả mạo bằng công nghệ. Tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị phải thấm sâu vào cả lĩnh vực này.

Năm là, phải phát huy cho được kết quả của Cuộc thi. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo biên tập, chọn lọc các tác phẩm đạt giải thành tài liệu tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ; chuyển thể thành những sản phẩm ngắn gọn, sinh động trên các nền tảng số để lan tỏa rộng rãi; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng viết, có bản lĩnh và kỹ năng đấu tranh, coi đây là nguồn lực quý cần chăm lo lâu dài. Trao giải hôm nay phải là điểm khởi đầu, không phải là điểm kết thúc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trận địa tư tưởng vững chắc nhất không nằm trên không gian mạng, cũng không nằm trong các văn bản, mà nằm trong lòng dân. Giữ được lòng dân là giữ được tất cả.

Sau Lễ trao Giải, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa những tác phẩm có chất lượng; phát huy giá trị của các tác phẩm trong giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.