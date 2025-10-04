  • Huế ngày nay Online
Sử dụng bộ đếm ở đèn tín hiệu giao thông là hợp lý

HNN - Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trụ đèn tín hiệu giao thông ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế đều sử dụng bộ đếm giây. Đây là yếu tố nhằm điều tiết cho người, phương tiện tham gia giao thông ở khu vực đô thị khá thuận tiện, an toàn.

 Bộ đếm ở trụ đèn giao thông giúp điều tiết giao thông đô thị Huế thuận lợi, an toàn hơn

Thực tế, việc dừng đèn đỏ đôi khi trở thành một “thử thách” đối với người tham gia giao thông. Một số người cố nhấn ga thật mạnh khi đèn sắp chuyển sang màu vàng, đỏ. Khi chờ đèn đỏ, họ lại nhấn ga ngay khi đèn chưa kịp chuyển xanh, tạo nên nguy cơ xung đột với phương tiện từ hướng khác…, làm nhiều người tham gia giao thông quan ngại.

Mới đây, tại khu vực chờ đèn tín hiệu ở ngã tư đường Lê Duẩn - phía bắc cầu Dã Viên (phường Phú Xuân), tôi suýt bị va chạm do một thanh niên phía sau vượt lên lúc đèn đỏ chuẩn bị chuyển sang màu vàng. Chỉ muốn nhanh vài giây, tiết kiệm thời gian chờ đợi đèn đỏ mà thanh niên kia đã có hành động lách, vượt nhanh làm cho người khác một phen hú vía. Người đứng chờ đèn tín hiệu cạnh tôi lúc này cũng thất hồn nên buông miệng chửi đổng. Người này còn cho rằng, nên bỏ bộ đếm giây ở các trụ đèn giao thông và mặc định hẳn cho người tham gia giao thông biết thấy đèn đỏ là dừng; đèn xanh là di chuyển. Ở các nước tiên tiến người ta sử dụng như vậy... Nghe người này luận, tôi thoạt nghĩ có lý và ít nhất là loại bỏ như trường hợp tôi suýt bị va chạm như kể trên.

Mới đây, trao đổi với anh Lê Tiến Vĩnh, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Huế (cũ), hiện là Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, tôi được biết một số địa phương hiện nay bắt đầu thí điểm bỏ bộ đếm giây ở các trụ đèn giao thông. Song theo anh Vĩnh, điều đó đang gây nhiều tranh luận. Qua phân tích, tiện ích mà bộ đếm giây mang lại nhiều hơn bất cập. Nhờ bộ đếm giây, người tham gia giao thông chủ động trước thời gian để giảm tốc độ, dừng xe an toàn, hoặc tắt máy tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Nếu bỏ đếm giây, người tham gia giao thông rơi vào trạng thái bị động, phải chăm chú nhìn cột đèn, lo sợ bị “chuyển màu đột ngột”, dễ dẫn đến phanh gấp, hoặc va chạm trong lúc đường đông.

Có ý kiến cho rằng, nhiều nước tiên tiến đã bỏ bộ đếm giây ở trụ đèn giao thông nên Huế và Việt Nam cần học theo. Tuy nhiên, phải hiểu rằng điều kiện giao thông ở các nước đã hiện đại, ít sử dụng phương tiện xe máy, ý thức tham gia giao thông cao hơn…  Vì vậy, việc so sánh, áp dụng vào đô thị Huế và Việt Nam là chưa phù hợp.

“Việc lắp hay bỏ đèn đếm giây ở trụ đèn tín hiệu giao thông không thể dựa vào cảm tính. Mỗi quyết định đều liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó yếu tố quan trọng nhất là dựa trên nghiên cứu khoa học, đánh giá tác động kỹ lưỡng thực tế”, anh Lê Tiến Vĩnh nói. Giao thông ở TP. Huế không chỉ là vấn đề nội đô mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của một thành phố di sản, điểm đến du lịch văn minh, thân thiện.

Qua phân tích, những bất cập của đèn đếm giây chủ yếu đến từ ý thức người tham gia giao thông. Việc duy trì, quản lý tốt hệ thống đếm giây ở các trụ đèn giao thông hiện nay mang lại lợi ích lớn, giúp người dân tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Bài, ảnh: Song Minh
