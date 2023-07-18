Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân Đông Nam Thủy An: Hoàn thành trước tết Nguyên đán

Các hộ dân tại buổi làm việc với cơ quan báo chí

Mòn mỏi chờ đợi

Mới đây, nhóm cư dân sinh sống tại đường Phạm Văn Thanh, KĐT Đông Nam Thủy An (phường Thanh Thủy) đã có đơn gửi đến UBND TP. Huế và các cơ quan báo chí về việc nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà cửa tại KĐT này nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận.

KĐT Đông Nam Thủy An được xây dựng theo Quyết định giao đất số 2168/QĐ-UBND ngày 1/7/2005 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng số 8 (CIC8) để xây dựng khu đô thị mới Đông Nam Thủy An và Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Đông Nam Thủy An - tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, trên diện tích hơn 229.255m², ban đầu do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC8) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, không còn năng lực triển khai dự án nên năm 2019, UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) bàn giao dự án cho chủ đầu từ mới là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh.

Theo đơn kiến nghị các hộ dân, từ năm 2010, các hộ gia đình chủ các lô đất N22, N25, N26, N40 tại đường Phạm Văn Thanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sau đó vài năm, một số hộ đã xây nhà theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, một cư dân cho biết, năm 2010, chúng tôi ký hợp đồng chuyển quyền sử sụng đất với CIC8 lô đất có ký hiệu N22 trên diện tích 108m2 là đất xây dựng nhà phố liền kề với giá trị lô đất 634 triệu đồng. Chúng tôi đã thanh toán tiền qua 3 đợt và chỉ còn 10% giá trị còn lại khi CIC8 hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dù đã xây dựng nhà cửa theo bản vẽ thiết kế, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với công ty và nhiều lần gửi đơn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Bà Mai Thị Huế, một cư dân khác lo lắng: Thông tin chúng tôi được biết, hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh đã tiếp nhận quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án KĐT Đông Nam Thủy An. Việc nhận quyền sử dụng đất và xây nhà ở của chúng tôi thực hiện đã quá lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận. Việc chưa được cấp giấy làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của các gia đình chúng tôi như quyền đăng ký nơi cư trú, quyền chuyển nhượng mua bán, quyền thế chấp…

Sẽ cấp trước Tết Nguyên đán

Trước kiến nghị của người dân, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) kiểm tra, trả lời ý kiến của công dân. Cuối tháng 10/2025, Sở NN&MT có Văn bản số 6425/SNNMT-QLĐĐ về việc trả lời kiến nghị liên quan đến cấp Giấy chứng nhận của 4 hộ dân trú tại KĐT Đông Nam Thủy An. Theo đó, tại khoản 3 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”. Vì vậy, sau khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 4/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, Sở NN&MT sẽ tham mưu UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Việc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định tại điểm X, mục C, Phần V Phụ lục I (trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ).

Ông Cao Phạm Tấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh cho biết: Đối với công văn trả lời của Sở NN&MT liên quan đến kiến nghị các hộ dân về “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”, theo Kết luận Thanh tra số 355 của Thanh tra Chính phủ, là yêu cầu nộp tiền sử dụng đất bổ sung đối với khu cao tầng. Còn đối với khu thấp tầng của dự án KĐT Đông Nam Thủy An - như đơn các hộ dân kiến nghị, hiện chúng tôi chưa hoàn thiện hạ tầng nên chưa hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân.

Theo ông Minh, mục tiêu của Công ty là trước tết Nguyên đán sắp tới sẽ hoàn tất cấp Giấy chứng nhận đối với khu cao tầng và khu thấp tầng, đảm bảo an sinh cuộc sống cho người dân. Năm 2019, Công ty nhận bàn giao dự án, đã tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật, thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và thiết kế lô góc để trình Sở Xây dựng phê duyệt. Đây là dự án BT xây dựng chuyển giao (đổi đất lấy cơ sở hạ tầng), nên Công ty sẽ hoàn thành nốt các hạng mục hạ tầng còn lại, được nghiệm thu quyết toán bàn giao cho UBND thành phố, lúc đó các hộ dân sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

“Chúng tôi đã tiến hành ký quỹ (9 tỷ đồng) ở cơ quan nhà nước nên việc hoàn thiện hạ tầng còn lại là bắt buộc. Công ty phấn đấu sẽ thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng nhằm có cơ sở nghiệm thu quyết toán và cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân còn lại trước tết Nguyên đán”, ông Cao Phạm Tấn Minh khẳng định.