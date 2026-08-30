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ClockThứ Ba, 06/10/2026 09:13

Nắm người, nắm địa bàn từ dữ liệu lưu trú

HNN - Quản lý chặt chẽ người lưu trú là một trong những giải pháp giúp lực lượng công an cơ sở chủ động nắm người, nắm địa bàn. Từ đó, kịp thời phát hiện, phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

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 Công an TP. Huế kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý cư trú tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Hạn chế bỏ sót thông tin

Tại khách sạn DMZ trên địa bàn phường Thuận Hóa, việc quản lý khách lưu trú được thực hiện ngay từ thời điểm nhận phòng. Cuối mỗi ca trực, danh sách khách và số phòng tiếp tục được rà soát nhằm hạn chế bỏ sót.

Ông Nguyễn Vĩnh Khâm, Quản lý DMZ Hotel cho biết, cơ sở đặc biệt quan tâm đến việc khai báo khách lưu trú. Khi khách đến, nhân viên thu thập thông tin từ hộ chiếu, visa lưu trú và tiến hành khai báo trên hệ thống. Từ đó, giúp công an và các cơ quan có thẩm quyền nắm được thời gian khách lưu trú tại cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy vẫn còn những khoảng trống trong quá trình khai báo. Tại khách sạn Eldora, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp khách đã nhận phòng nhưng thông tin tạm trú chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống, trong đó có khách nước ngoài.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Khách sạn Eldora cho rằng, thiếu sót xuất phát từ việc nhân viên chưa kiểm tra lại thông tin sau khi cập nhật. Trong quá trình chuyển thông tin lên hệ thống, do chưa kiểm tra lại nên một vài trường hợp khách lưu trú bị thiếu thông tin.

Theo quy định, cơ sở lưu trú phải kiểm tra giấy tờ của người nước ngoài và thực hiện khai báo tạm trú với cơ quan công an. Dù được thực hiện trên môi trường điện tử, công việc này vẫn đòi hỏi sự chủ động, chính xác của nhân viên cơ sở.

Phường Thuận Hóa hiện có hơn 300 cơ sở lưu trú. Địa bàn rộng, lượng người đến lưu trú biến động thường xuyên, trong khi lực lượng trực tiếp quản lý còn mỏng, đặt ra không ít khó khăn trong công tác nắm tình hình. Theo Trung tá Hoàng Quốc Phong, Phó Trưởng Công an phường Thuận Hóa, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú. Qua đó, phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm, nhất là không khai báo tạm trú đối với khách nước ngoài.

“Hằng năm, phường Thuận Hóa đón nhiều lượt khách đến Huế tham quan, học tập, công tác và thăm thân nên việc quản lý địa bàn gặp không ít khó khăn do lực lượng còn mỏng”, Trung tá Hoàng Quốc Phong cho hay.

Chặt chẽ từ khâu khai báo

Quản lý lưu trú không chỉ là kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn đòi hỏi các cơ sở chủ động rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin của khách. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng để lực lượng công an nắm người, nắm địa bàn, nhất là trong quản lý người nước ngoài.

Trung tá Hoàng Quốc Phong cho biết, thời gian tới, Công an phường Thuận Hóa tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ khách lưu trú, nhất là người nước ngoài; chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên bám sát địa bàn, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, thu thập, cập nhật thông tin khách lưu trú và theo dõi người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở cũng như trong các nhà dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố với tổng số tiền phạt hơn 300 triệu đồng, về các hành vi cho người nước ngoài tạm trú khi cư trú không hợp pháp tại Việt Nam mà không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng công an đã tiến hành hơn 100 lượt kiểm tra tại 268 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, tập trung vào việc chấp hành các quy định về quản lý cư trú, thông báo lưu trú và quản lý thông tin khách. Qua kiểm tra, đa số cơ sở lưu trú chấp hành tốt quy định, chủ động phối hợp với lực lượng công an trong quản lý khách. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phát hiện 2 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố, việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài và thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ sở để cơ quan chức năng nắm tình hình cư trú, biến động dân cư. Từ đó, kịp thời phát hiện và phòng ngừa những nguy cơ phát sinh về an ninh, trật tự.

Để thực hiện tốt yêu cầu này, chủ cơ sở lưu trú và người quản lý cần nắm vững quy định; thực hiện khai báo, thông báo đúng thời hạn và thường xuyên rà soát dữ liệu khi khách đến, đi. Đặc biệt, không vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua hoặc thực hiện không đầy đủ các bước trong quy trình, bởi những thông tin thiếu chính xác có thể tạo kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng. Thực hiện nghiêm các quy định về lưu trú không chỉ giúp cơ sở kinh doanh tránh vi phạm mà còn góp phần hoàn thiện dữ liệu cư trú, hỗ trợ lực lượng công an chủ động nắm người, nắm địa bàn, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường du lịch, sinh hoạt an toàn, văn minh.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
 Từ khóa:
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