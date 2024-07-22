Làm thêm, kiếm vé đi concert

Những khoảnh khắc hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả để lại ký ức khó quên với các bạn trẻ. Ảnh: ATSH

Sau quãng thời gian một năm nỗ lực làm việc, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi xem "concert" của chương trình “Anh trai say hi” (ATSH) tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12 vừa qua. Bước vào phòng chờ máy bay, tôi bắt gặp nhiều bạn trẻ Huế đi cùng chuyến bay với mình để xem các thần tượng trình diễn trên sân khấu. “Mình đã để dành tiền từ gần nửa năm trước để có thể đi xem ATSH lần này. Mỗi tháng, mình đặt mục tiêu trích ra một khoản cố định để dành. Có những lúc công việc dồn dập, mệt thật, nhưng nghĩ đến ngày được đứng giữa biển người, nghe những bài hát mình yêu thích, mình lại có thêm động lực để cố gắng”, Phan Thị Ngọc Ánh, phường Kim Long chia sẻ.

Tương tự Ngọc Ánh, niềm yêu thích âm nhạc, yêu quý thần tượng trở thành động lực để nhiều bạn trẻ Huế cố gắng mỗi ngày. Nguyễn Thùy Dương, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho biết, cô đã tiết kiệm tiền làm thêm để “đu concert” - cách nói dí dỏm của giới trẻ. Chương trình ATSH diễn ra vào cuối năm, lúc Dương vừa thi học kỳ xong nên có thời gian rảnh rỗi. Trước đó, Dương vừa học, vừa làm thêm tại quán cà phê để dành dụm tiền mua vé mà không phải xin từ bố mẹ. Nhờ có mục tiêu này, Dương học được cách quản lý chi tiêu và cân đối nhu cầu của bản thân.

Bên cạnh việc đi xem những buổi biểu diễn âm nhạc, mỗi chuyến đi cũng là dịp để các bạn trẻ trải nghiệm văn hóa của những vùng đất mà họ đặt chân đến. Nhiều bạn trẻ tranh thủ khám phá các thành phố, gặp gỡ những người bạn mới có chung sở thích âm nhạc. Không gian của những concert trở thành nơi kết nối những con người xa lạ vì cùng yêu thích một giai điệu, một nghệ sĩ. “Đi concert, mình hòa nhịp vào đám đông và cảm nhận được những nguồn năng lượng rất tích cực. Chúng mình cùng ủng hộ ca sĩ Bùi Trường Linh nên cũng rất phấn khích trước những màn trình diễn của anh ấy trên sân khấu concert ATSH”, Thùy Dương nói thêm.

Theo Ngọc Ánh, việc đặt mục tiêu và có kế hoạch rõ ràng giúp cô có động lực, cũng như tạo thói quen làm việc có kế hoạch và kỷ luật hơn: “Lúc trước mình nghĩ đi concert là một điều xa xỉ, bởi giá vé từ 800 nghìn đồng đến vài triệu đồng. Khi đã đi làm và tự chủ tài chính, mình nhận ra nếu biết sắp xếp, tiết kiệm thì hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân mà không thấy áy náy. Âm nhạc giúp mình cân bằng lại cảm xúc, nạp năng lượng để trở về guồng quay công việc với tinh thần phấn chấn hơn”.

Xu hướng kiếm tiền để đi xem những concert cho thấy sự thay đổi trong cách mà người trẻ nhìn nhận giá trị của lao động và hưởng thụ. Thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ từ gia đình, nhiều bạn trẻ chủ động hy sinh những cuộc vui ngắn hạn, đổi lấy một trải nghiệm mà họ cho là xứng đáng. Bên cạnh đó, việc trải nghiệm những buổi diễn âm nhạc cũng phản ánh đời sống tinh thần ngày càng phong phú của giới trẻ Huế. Nhiều bạn trẻ cho rằng những trải nghiệm đi concert giúp họ trưởng thành hơn. “Vì những buổi concert thường là những chuyến đi xa nên đòi hỏi phải tính toán kỹ về chi phí như đi lại, ăn ở, vé xem biểu diễn,… do đó mình phải lập kế hoạch chi tiêu chi tiết và có trách nhiệm với quyết định đưa ra. Nhưng nhờ vậy mình học được cách tự lo cho bản thân, từ những việc nhỏ nhất”, Ngọc Ánh cho biết.

Sau những sân khấu sôi động, những ánh đèn rực rỡ, điều đọng lại trong các bạn trẻ không chỉ là dư âm của những ca khúc quen thuộc mà còn là cảm giác hạnh phúc, tự hào vì đã tự tay chạm tới điều mình mong muốn. Những trải nghiệm đó cũng tiếp thêm động lực để những người trẻ thêm yêu âm nhạc, yêu cuộc sống và không ngừng cố gắng mỗi ngày.